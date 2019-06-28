«Будут менять сено на рис»: отказ от доллара вызвал возмущение в сети

Россия и Китай отказались от взаиморасчетах в долларах — «в 276-й раз за последние 30 лет», шутят россияне.

Ночью «Известия» сообщили , что еще в начале июня министр финансов России Антон Силуанов и глава Народного банка Китая И Ган подписали соответствующее соглашение, сейчас страны заняты разработкой нового механизма взаиморасчетов, а уполномочены на расчеты могут быть ВТБ и Торговый банк Китая.

«Будут менять сено на рис», — пошутил один из пользователей твиттера.

Шо тепереь дровами будут рассчитываться!— Президент 2018 (@Presidentrf2018) 28 июня 2019 г.

Другие высказывали мнение, что Россия и Китай будут рассчитываться дровами, боливарами или, например, стеклянными бусами. Большинство же шутило о том, что Россия пытается отказаться от доллара «в 276-й раз за последние 30 лет» и так до сих пор не отказалась.