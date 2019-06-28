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«Будут менять сено на рис»: отказ от доллара вызвал возмущение в сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия и Китай отказались от взаиморасчетах в долларах — «в 276-й раз за последние 30 лет», шутят россияне.
Ночью «Известия» сообщили, что еще в начале июня министр финансов России Антон Силуанов и глава Народного банка Китая И Ган подписали соответствующее соглашение, сейчас страны заняты разработкой нового механизма взаиморасчетов, а уполномочены на расчеты могут быть ВТБ и Торговый банк Китая.
«Будут менять сено на рис», — пошутил один из пользователей твиттера.
Другие высказывали мнение, что Россия и Китай будут рассчитываться дровами, боливарами или, например, стеклянными бусами. Большинство же шутило о том, что Россия пытается отказаться от доллара «в 276-й раз за последние 30 лет» и так до сих пор не отказалась.
«Какая, интересно, цена этой сделки с нашей стороны? Сибирь, газ за бесценок и золотые рудники?» — задался вопросом еще один пользователь соцсети.
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Банк ВТБ , газета "Известия"
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