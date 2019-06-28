Силуанов объяснил активную закупку золота Россией

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT прокомментировал активную закупку Россией золота.

По его словам, Россия диверсифицирует «корзины», в которых хранит золотовалютные резервы.

«На то они и называются золотовалютные резервы, что это и золото, и валюта. Просто в последнее время мы снижали долю активов в американской валюте. Ну, если партнёр нестабилен, малопредсказуем, с точки зрения санкционных воздействий, и так далее. Ведь многие американские, особенно сенаторы, говорили о необходимости вообще, так сказать, заморозки взаимоотношений, и не только с российскими партнёрами, но и заморозки определённых активов, запрет на инвестирование в российский долг, и так далее», — сказал он.

Как отметил Силуанов, существуют большие риски, в связи с чем принято решение Центробанком о снижении доли золотовалютных резервов в американских ценных бумагах.

«Да, сегодня они надёжные. А завтра какие могут быть ими приняты решения по отношению к российским инвесторам в эти активы. Мы не знаем. Поэтому Россия, как инвестор, естественно, заботится о том, чтобы вложения были сохранены и быстроликвидны. Поэтому золото — это достаточно надёжный объект для вложения», — добавил министр.

Он указал, что Россия всё больше вкладывает своих резервов в активы стран, с которыми у неё выстраиваются хорошие «и торговые отношения, и предсказуемые взаимодействия, как в политической, так и в экономической точке зрения».

«Китай. Мы за последний год увеличили долю вложений в китайские активы, примерно до 15% доведя уровень инвестиций наших золотовалютных резервов в активы, выраженные в юанях. Этого раньше не было», — подчеркнул он.

Ранее в ЦБ заявили, что за прошлый год резервы золотовалютные резервы выросли с $433 млрд до $469 млрд

В начале июня Всемирный совет по золоту назвал Россию мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года.