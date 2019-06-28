Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.60
71.50
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

Силуанов объяснил активную закупку золота Россией 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT прокомментировал активную закупку Россией золота.
По его словам, Россия диверсифицирует «корзины», в которых хранит золотовалютные резервы.
«На то они и называются золотовалютные резервы, что это и золото, и валюта. Просто в последнее время мы снижали долю активов в американской валюте. Ну, если партнёр нестабилен, малопредсказуем, с точки зрения санкционных воздействий, и так далее. Ведь многие американские, особенно сенаторы, говорили о необходимости вообще, так сказать, заморозки взаимоотношений, и не только с российскими партнёрами, но и заморозки определённых активов, запрет на инвестирование в российский долг, и так далее», — сказал он.
Как отметил Силуанов, существуют большие риски, в связи с чем принято решение Центробанком о снижении доли золотовалютных резервов в американских ценных бумагах.
«Да, сегодня они надёжные. А завтра какие могут быть ими приняты решения по отношению к российским инвесторам в эти активы. Мы не знаем. Поэтому Россия, как инвестор, естественно, заботится о том, чтобы вложения были сохранены и быстроликвидны. Поэтому золото — это достаточно надёжный объект для вложения», — добавил министр.
Он указал, что Россия всё больше вкладывает своих резервов в активы стран, с которыми у неё выстраиваются хорошие «и торговые отношения, и предсказуемые взаимодействия, как в политической, так и в экономической точке зрения».
«Китай. Мы за последний год увеличили долю вложений в китайские активы, примерно до 15% доведя уровень инвестиций наших золотовалютных резервов в активы, выраженные в юанях. Этого раньше не было», — подчеркнул он.
Ранее в ЦБ заявили, что за прошлый год резервы золотовалютные резервы выросли с $433 млрд до $469 млрд
В начале июня Всемирный совет по золоту назвал Россию мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года.
RT на русском: последние новости
СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах В Крыму назвали сумму «упущенных выгод» за период в составе Украины Си Цзиньпин назвал главную угрозу мировой экономике
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет весело»: Миллер о транзите газа через Украину1
Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период3
Белоруссия пригрозила России судом
Россияне назвали размер комфортной пенсии10
Миллер рассказал о реализации «Северного потока-2»2
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
00:56
Россиянам пересчитали пенсии
Личный счет
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение