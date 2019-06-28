«Поезд ушел»: глава «Газпрома» о транзите газа через Украину

Алексея Миллера. Киев не сможет подписать новое соглашение по транзиту российского газа до конца 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правления Газпрома

«Украина до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед», — отметил Миллер на пресс-конференции.

По его словам, правление Газпрома готово продлить действующее соглашение по транзиту газа при условии, что контракт будет «экономически целесообразным» для России.