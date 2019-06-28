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«Поезд ушел»: глава «Газпрома» о транзите газа через Украину 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев не сможет подписать новое соглашение по транзиту российского газа до конца 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правления Газпрома Алексея Миллера.
«Украина до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед», — отметил Миллер на пресс-конференции.
По его словам, правление Газпрома готово продлить действующее соглашение по транзиту газа при условии, что контракт будет «экономически целесообразным» для России.
Ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько назвал обстоятельства, при которых транзит российского газа через Украину будет сохранён. Среди важных, по его мнению, условий — экономическая рентабельность и урегулирование судебных споров между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". При этом Приходько отметил, что концепция нового газопровода «Северный поток — 2», идущего в обход Украины, не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам.
Комментарии
Экономика , Сергей Приходько , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Правительство РФ , РИА Новости
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