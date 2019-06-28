«Северный поток-2» поменял маршрут

Оператор проекта «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, отозвала заявку на прохождение газопровода через территориальные воды Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Северный поток — 2» отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру», — говорится в заявлении.

В компании пояснили, что отзыв первой из трех заявок был необходим, так как более чем за два года с момента подачи руководство Дании никак не демонстрировало, что решение будет принято.

Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении.