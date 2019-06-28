Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.63
71.27
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

«Северный поток-2» поменял маршрут 

Рамблер 1 час назад
Оператор проекта «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, отозвала заявку на прохождение газопровода через территориальные воды Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В Германии оценили «Северный поток-2»
«Северный поток — 2» отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру», — говорится в заявлении.
В компании пояснили, что отзыв первой из трех заявок был необходим, так как более чем за два года с момента подачи руководство Дании никак не демонстрировало, что решение будет принято.
Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении.
Экономика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардера Олега Бойко исключили из черного списка1
Орешкин поучил ЦБ экономике
«Северный поток — 2» отказался от вод Дании
Сын Мадуро попал под санкции США
Из-за главного дизайнера Apple потеряла миллиарды
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
00:56
Россиянам пересчитали пенсии
Личный счет
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение