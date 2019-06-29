На этом рынке одевалась вся Россия. Здесь жили тысячи нелегалов и поднималась экономика

Десять лет назад прекратил свое существование Черкизовский рынок — крупнейшая в Восточной Европе торговая площадка, которая генерировала миллионы долларов. Здесь работали и жили по своим законам десятки диаспор, сюда стекались огромные потоки контрабанды. При этом хозяин рынка Тельман Исмаилов долгие годы считался респектабельным бизнесменом из списка Forbes, с ним дружил даже мэр Москвы Юрий Лужков . Все продолжалось до тех пор, пока рынок не привлек внимание высших лиц государства. Некогда неприступную цитадель оперативно закрыли и начали открывать уголовные дела. Подпольные цеха, обеспечивающие всю Россию контрафактом, казино и бордели среди торговых рядов и громкие процессы — в материале «Ленты.ру».

Земля физкультурников

Черкизовский рынок, крупнейший в Восточной Европе, располагался на востоке Москвы, между Щелковским и Измайловским шоссе и Сиреневым бульваром. Он вырос в начале 90-х на месте огромного пустыря, принадлежавшего Российскому государственному университету физической культуры спорта и туризма (РГУФКСиТа). В аренду участок официально передали двумя решениями Московской городской комиссии по предоставлению земельных участков и градостроительному регулированию в 1996-м и 1997 годах.

Торговые ряды бесконтрольно разрастались, по данным на июль 2009 года, когда рынок был закрыт, его площадь достигла 234 гектаров. Для сравнения: площадь ТК «Садовод», открытого в качестве преемника Черкизовского рынка, составляет 40 гектаров. Формально землю арендовали четыре общества с ограниченной ответственностью: ООО «Фирма Илиев», ООО «КБФ-АСТ», ООО «Вернисаж в Измайлово» и ООО «Трэйдикс (Ярмарка "Сиреневая")».

В структуру рынка входило около десяти мелких торговых комплексов. Рынки «Новый АСТ», «Старый АСТ» и «Малый АСТ» принадлежали группе компаний «АСТ» Тельмана Исмаилова, рынок «Илиевский» контролировался компанией Зараха Илиева — владельца мебельного центра «Гранд» и гостиницы «Украина». По оценке MACON Realty Group, здесь сдавали в аренду в общей сложности более 100 тысяч торговых точек, большей частью (98 процентов) это были палатки и помещения в крытых павильонах. При этом аренда каждого такого закутка составляла 50 тысяч долларов в месяц. Подобные ставки, немыслимые для любого торгового центра, никого не смущали. Заявлялось, что ежемесячная выручка торговцев могла достигать 250 тысяч долларов. За день через Черкизон проходило более миллиона покупателей.

Тайный Вавилон

Гигантский рынок стал главным символом нецивилизованной торговли в России. Его основной бенефициар Тельман Исмаилов был тогда на вершине российской пищевой цепочки. По данным Forbes, в 2006 году его состояние оценивалось в 620 миллионов долларов. Рядовые обитатели Черкизона, многие из которых жили на нелегальном положении, гордились своим боссом. Хитом у торговцев была запись пятидесятилетия Исмаилова, где можно было увидеть не только российских, но и мировых звезд эстрады, включая Джеймса Брауна Дженнифер Лопес , поющих ему здравицы. Первый тост на юбилее произносил Юрий Лужков, который назвал этот день главным праздником в году.

«С Тельманом Исмаиловым мы идем по жизни и наслаждаемся этой дружбой», — продолжил градоначальник.

Тельман Исмаилов, Коммерсантъ

До сих пор точно неизвестно, как регулировалась работа рынка и направлялись денежные потоки. Журналистские расследования давали главным образом сочные бытовые зарисовки. Из обрывочных сведений со слов продавцов и грузчиков можно было составить следующую картину. На рынке работали люди как минимум двенадцати национальностей: вьетнамцы, корейцы, индусы, афганцы, азербайджанцы, горские евреи, русские, уйгуры, украинцы, узбеки, турки, таджики. Рынок был настолько густо населен, что Таджикистан даже открыл здесь отдельное консульство.

Каждая диаспора обрастала собственной инфраструктурой: на рынке работали разнообразные этнические кафе и рестораны — вьетнамские, китайские, азербайджанские, еврейские. Здесь же можно было получить медицинскую помощь. Над торговыми рядами находились как кабинеты представителей доказательной медицины (например, терапевтов, дантистов и гинекологов), так и места, где лечили иглоукалыванием, пиявками, делали традиционный китайский массаж. Большинство обитателей проводили на рынке все время, избегая правоохранительных органов , поэтому здесь появились и гостиницы, а самые неимущие сотрудники спали в туалетных кабинках. Горские евреи еще в 1997 году открыли здесь синагогу. Сообщалось, что сначала еврейская община закрывала свою территорию по субботам, но со временем от этого обычая пришлось отказаться, поскольку как раз в шабат идет самая оживленная торговля. В итоге в этот день, наоборот, стали закрывать синагогу. Обитатели рынка могли воспользоваться и нелегальными развлечениями — здесь работали подпольное казино с минимальной ставкой 300 тысяч рублей (при средней зарплате рядового торговца в 20 тысяч рублей в месяц) и дюжина борделей с разным этническим составом.

Сердце контрафакта

Управление мегарынком, предположительно, строилось следующим образом. Каждый участок целиком передавался в аренду представителю одной из многочисленных диаспор, который сам следил за вверенной ему территорией, устанавливал внутренние правила и назначал расценки на товар. На вершине иерархии Черкизона находилась администрация из горских евреев, которая распределяла секторы между диаспорами и собирала деньги. Пока арендный поток их устраивал, во внутренние дела никто не лез.

Здесь затоваривалась практически вся страна, поэтому ни для кого не было секретом, что выставлено на прилавках. В обиходе слова «вещи с Черкизона» и «контрафакт» стали синонимами. Что будет выставлено на продажу, решали главы диаспор. У каждой общины был свой «штаб», который отслеживал конъюнктуру, решал, какие вещи будут пользоваться спросом, делал закупки и выдавал землякам товар в долг под реализацию. Учитывая подобную систему снабжения, нетрудно понять волновавший тогда многих покупателей феномен: почему при таком обилии магазинов на всех прилавках — одинаковые вещи?

Схема снабжения рынка строилась следующим образом. Относительно оригинальные вещи (продавцы объясняли низкие цены люксовых брендов тем, что их делали на тех же заводах в «третью смену») завозились сюда турками и (в меньшей степени) китайцами. На территории рынка работало вьетнамское ателье, куда можно было просто принести заинтересовавший образец и получить его копии из самых дешевых материалов (минимальный тираж — 1000 штук). Ткань, как правило, закупалась в Турции и Пакистане. Помимо этого, на рынке принимали заказы на пошив агенты подпольных цехов в Подмосковье и Киргизии. Туда можно было отослать бандеролью заинтересовавшую вещь и получить обратно уже целую фуру с подделками. Таким образом, Черкизовский рынок работал и как огромный распределительный центр, куда съезжались за оптом со все страны — от Мурманска до Дербента — продавцы таких же рынков поменьше.

Приказали разобраться

За свою историю рынок горел пять раз. В 2006 году огонь уничтожил более 500 квадратных метров. Пожар тушили 20 пожарных расчетов и шесть бригад спасателей, которым мешали работники рынка, спасавшие от огня свой товар. Также рынок становился мишенью нацистов, которые 21 августа 2006 года подорвали там самодельную бомбу. В результате погибли 14 человек, в том числе двое детей. Вскоре виновных поймали, к пожизненному заключению в колонии особого режима приговорили четверых — главаря группировки Николая Королева , Олега Костырева, Илью Тихомирова и Сергея Климука. Другие соучастники получили сроки от 2 до 12 лет.

Коммерсантъ

Все эти события привлекли внимание властей, которые обещали закрыть неспокойное место еще 2007 году, но несколько лет это откладывали. Закончилось все 29 июня 2009 года. Инициатором выступил Роспотребнадзор , который обратил внимание на множественные нарушения санитарных и пожарных норм. Сначала речь шла о санитарных днях, которые дали на устранение нарушений, но торговые ряды после этого так и не ожили. Было возбуждено уголовное дело о хранении на территории рынка крупной партии детских товаров, признанных экспертизой опасными для жизни и здоровья.

Параллельно стало известно об огромном количестве контрабанды, хранившейся на рынке. Как заявил генпрокурор России Юрий Чайка , общий объем составил шесть тысяч контейнеров стоимостью два миллиарда долларов. По его словам, груз «не имеет ни хозяев, ни тех, в чей адрес он пришел». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что будет добиваться закрытия Черкизовского рынка из-за многочисленных нарушений, его ведомство начало готовить соответствующее представление на имя мэра Москвы Юрия Лужкова.

Мэр быстро отвернулся от Исмаилова, которого еще недавно считал своим другом, и пообещал закрыть рынок в сжатые сроки: «Я думаю, что Черкизовский рынок, безусловно, будет закрыт. Мы постараемся, чтобы это произошло уже в этом году. Там нужно делать мощнейший спортивный комплекс, а вместо этих бунгало, которые на этих рынках существуют, нужно сделать хорошие, добротные торговые центры. Вот такая политика правительства города».

На ситуацию обратил внимание и занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин , который на заседании президиума правительства 1 июня потребовал от МВД, ФСБ прокуратуры разобраться с контрабандой и нелегальным производством в легкой промышленности, приведя в пример миллиардную контрабанду «на одном из столичных рынков». После этого судьба Черкизона была окончательно решена.

Проблемы с Китаем

Хотя, по данным департамента труда и занятости Москвы, на Черкизовском рынке официально числилось всего 14,2 тысячи рабочих, Федерация мигрантов России, сообщила, что без работы после закрытия осталось около 100 тысяч человек, в основном выходцы из Китая и Вьетнама.

Коммерсантъ

Ликвидация чуть было не привела к международному скандалу. За рынок вступились власти Китая. Министерство коммерции КНР потребовало, чтобы российская сторона обеспечила защиту «исторических» прав и интересов китайских торговцев, которые «многие годы работали в России, внося вклад в наполнение рынка и экономическое развитие Москвы и регионов». В китайских медиа действия российских правоохранительных органов назвали «нечестными» и «противозаконными» по отношению к работавшим на рынке выходцам из Китая.

Российская сторона проявила гибкость, и конфликт удалось разрешить. Примерно 95 процентов конфискованных у китайских торговцев товаров на сумму около 5 миллионов долларов вернули владельцам; эта продукция занимала 15 тысяч коробок.

«В целом проблема разрешена», — заявил тогда директор европейского департамента министерства коммерции Китая Сунь Юньфу.

Генеральская контрабанда

После того как от Черкизона решили избавиться, по всей стране стали вскрываться схемы нелегальных поставок на главный рынок страны. Первый процесс состоялся в Приморье. Как выяснилось, поток ширпотреба шел через таможенные переходы в Приморском и Хабаровском краях, а оттуда направлялся в столицу, причем для максимальной загрузки товар спрессовывали особой техникой. По оценке следствия, по этому каналу в страну ввезли товара на семь миллиардов рублей. После начала следствия задержали 208 вагонов с товарами без документов. Была выявлена организованная группа из трех российских бизнесменов и гражданина Китая Ван Юнфэя, который единственный досидел до суда под стражей, остальных выпустили под залог (от 5 до 10 миллионов рублей).

Позднее в деле о контрабанде появился еще один фигурант — генерал МВД, Виктор Сюсюра , занявший в 2006 году пост министра внутренних дел Бурятии. Его обвиняли в том, что он прикрывал ввоз миллионов тонн контрабанды в страну, когда был начальником Азово-Черноморского УВД на транспорте. По версии следствия, генерал участвовал в 59 преступлениях. Стоимость незаконно ввезенного товара по этим эпизодам составила около 88 миллионов рублей. Уголовное дело достигло 1412 томов, из них 297 томов содержало обвинительное заключение. Сюсюра был категорически не согласен с обвинениями и даже объявил голодовку.

В марте 2010 года по делу о контрабанде был задержан подполковник МВД Сергей Мотин , который в период совершения преступлений был начальником линейного отдела внутренних дел (ЛОВД) Московского аэропорта Внуково . Предполагалось, что при его помощи контрабандные товары, ввезенные в Россию через аэропорты Сочи и Майкопа, попадали в Москву. Суд неоднократно продлевал арест Сюсюре и другим фигурантам. После того как материалы были переданы в суд, прокуратура нашла существенные нарушения в деле и направила его на доследование. В октябре 2011 года Сюсюра и еще несколько фигурантов дела вышли из СИЗО по истечении срока содержания под стражей. Вскоре тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал поправки в УК, которые декриминализировали контрабанду. Дело было прекращено, и его фигуранты вышли сухими из воды.

Также возбудили дело против Олега Матыцина , бывшего ректора РГУФКСиТ, которого обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, Матыцин сдал участок, на котором расположился Черкизовский рынок, в аренду компании «КБФ АСТ», чего не имел права делать, поскольку земля находилась в федеральной собственности. Долгое время Черкизон был закрытой территорией, но теперь правоохранители заинтересовались и мелкими преступлениями. Так, Следственный комитет завел дело против гражданина Азербайджана Пунхана Зарбалыева, который ударил по голове заместителя Преображенского районного прокурора города Москвы, когда она приехала на рынок по служебным вопросам, после чего чиновницу госпитализировали.

Банкротство и приговор

После того как Черкизовский рынок исчез с карты Москвы, империя его главного хозяина Тельмана Исмаилова начала рассыпаться. Уже через месяц после закрытия рынка, 6 августа 2009 года, сотрудники Следственного комитета совместно с бойцами спецназа ФСБ провели обыск в ресторане «Прага» на Арбате, также входившем в компанию «АСТ». Формально визит совершили в рамках дела против Матыцина, но, по словам адвокатов, это был только предлог. Из офиса тогда вывезли несколько десятков коробок с бумагами и системные блоки компьютеров.

Летом 2014 года неприятности продолжились. Окружной суд Никосии по требованию компании Sezaria Ltd, входящей в группу «Мангазея», принадлежавшую Сергею Янчукову, заморозил активы бывшего владельца Черкизона в объеме 135 миллионов долларов — на том основании, что вовремя не был возвращен долг в 100 миллионов долларов. В начале октября 2015-го Банк Москвы подал в арбитражный суд столицы иск о признании Исмаилова банкротом. Банк заявил, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года предоставил три кредита на общую сумму более 230 миллионов долларов ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B. V., связанным с «АСТ», под личные поручительства Исмаилова. Однако ни основной долг, ни проценты по нему выплачены не были, в результате с учетом всех пени задолженность выросла до 286,4 миллиона долларов. Суд принял решение в пользу истца и постановил взыскать около 213 миллионов долларов со структур, подконтрольных Исмаилову.

2 ноября 2015 года Исмаилов потерял в Турции свой семизвездочный отел Mardan Palace. Его приобрел турецкий Halkbank за 123 миллиона долларов, при том что отель оценивался в 246 миллионов долларов. 76 миллионов долларов из вырученных от продажи средств пошли на погашение долгов. Mardan Palace решили продать, поскольку структуры Тельмана Исмаилова задолжали около 200 миллионов долларов местным банкам и строителям отеля; большая часть этой сумы причиталась как раз Halkbank.

21 декабря 2015 года суд признал Исмаилова банкротом по иску его бизнес-партнера Бориса Зубкова. 9 марта 2017 года началась продажа имущества бизнесмена. 21 ноября 2016 года в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области заявили, что родной брат Тельмана Исмаилова — Рафик Исмаилов — подозревается в расстреле московских бизнесменов. 11 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск. Тельману Исмаилову уже грозило пожизненное заключение, но позже стало известно, что его подозревают еще в шести заказных убийствах. Сообщалось, что Следственный комитет направил документы для его розыска по линии Интерпола , но в базе розыска международной полицейской организации хозяина Черкизона найти не удалось. Несмотря на громкие уголовные дела, ни одна из значимых персон, участвовавших в работе легендарного рынка, так и не понесла реального наказания.

После закрытия Черкизовского рынка большая часть торговцев перешла в торгово-ярмарочный комплекс «Москва» и торговый комплекс «Садовод» в Люблино и Марьино. Жители этих районов не обрадовались такому соседству. Они жалуются на нелегальных мигрантов, ухудшение криминогенной обстановки и постоянные пробки и требуют закрыть рынки. В начале этого года на территории «Садовода» и «Москвы» прошли рейды полиции. Помимо стандартных причин, связанных с поножовщиной и поиском нелегальных мигрантов, внимание правоохранителей объясняли и криптовалютными фермами, которые находятся на территории рынков. Преемники Черкизона идут в ногу со временем и уже приобрели известность как черная биржа криптовалют.