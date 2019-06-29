Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией и солидный объем инвестиций

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану текущие вопросы двусторонней повестки, а также международную тематику.

В начале встречи Путин заметил, что рад в очередной раз встретиться с президентом Турции и обсудить текущие дела. "У нас много и других вопросов двусторонней повестки, и международной повестки. Поэтому я очень рад вас видеть, еще раз хочу подчеркнуть", — сказал Путин в субботу на встрече с Эрдоганом.

"В начале сразу хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по $10 млрд, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме €900 млн", — отметил российский лидер. Он напомнил и о крупных двусторонних проектах. "Важным событием станет и предстоящее в июле участие Турции в качестве страны-партнера в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге", — отметил президент РФ.

Путин обратил внимание и на рост туристических обменов. "В прошлом году это было 6 млн туристов из России в Турцию, это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил $5 млрд", — сказал Путин. Он выразил уверенность, что масштабная программа нынешнего перекрестного года культуры и туризма в России и Турции приведет к новым достижениям в этом направлении.

"У нас много и других вопросов двусторонней повестки, и международной повестки. Поэтому я очень рад вас видеть, еще раз хочу подчеркнуть", — сказал Путин.

Новый импульс отношениям РФ и Турции

Эрдоган по традиции начал встречу со слов приветствия, назвав Путина "дорогим другом".

"Особенно хочу заметить, что в последнее время мы придали новый импульс нашим турецко-российским отношениям", — сказал он.

Президент Турции отметил, что следующее заседание российско-турецкой смешанной экономической комиссии состоится в Турции.

Эрдоган обратил внимание и на реализацию проекта АЭС "Аккую".

"Имеет большое значение сдача в 2023 году в эксплуатацию первой части АЭС. Но с другой стороны, мы придаем большое значение, чтобы неядерное оборудование было обеспечено с турецкого рынка", — сказал президент Турции.

Говоря о туристическом направлении сотрудничества, Эрдоган отметил, что любовь российских туристов является дополнительным стимулом для этой индустрии Турции.