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Качество важнее скорости: Трамп оценил возможность торговой сделки с Китаем 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Andrew Harrer Consolidated News Photos Globallookpress
Дональд Трамп сделал заявление по поводу дальнейших переговоров с КНР по торговому соглашению.
Глава США Дональд Трамп прокомментировал возможность заключения торговой сделки с Китаем.
«Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость. Я не спешу, но перспективы выглядят очень хорошо», — заявил Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее президент США встретился с лидером Китая. Трамп заявил, что разговор прошел лучше, чем ожидалось, отметив, что он согласился не увеличивать уже существующие тарифы, которые США взимает с Китая.
«Пока мы продолжаем переговоры», — сказал Трамп.
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