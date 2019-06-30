Качество важнее скорости: Трамп оценил возможность торговой сделки с Китаем

Дональд Трамп сделал заявление по поводу дальнейших переговоров с КНР по торговому соглашению.

Глава США Дональд Трамп прокомментировал возможность заключения торговой сделки с Китаем.

«Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость. Я не спешу, но перспективы выглядят очень хорошо», — заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее президент США встретился с лидером Китая. Трамп заявил, что разговор прошел лучше, чем ожидалось, отметив, что он согласился не увеличивать уже существующие тарифы, которые США взимает с Китая.