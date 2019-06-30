Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей

Россия в течение шести лет планирует совершить огромный рывок вперед, поставив экономику страны на новые рельсы. Сделать это собираются за счет амбициозных нацпроектов. Ожидается, что их реализация позволит в течение нескольких лет обеспечить россиян лучшими больницами, образованием и дорогами, а также повысить доходы и продолжительность жизни. На эти проекты планируют потратить астрономическую сумму — 25,7 триллиона рублей и уверяют, что эффект от них будет значительным. Благодаря нацпроектам России прочат место в пятерке сильнейших экономик мира, а первые результаты от внедрения инициатив будут видны уже к концу 2019 года. Самый амбициозный план в новейшей российской истории — в материале «Ленты.ру».

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны, которые стали известны как нацпроекты, еще в мае 2018 года. По сути эти национальные цели являются продолжением программы приоритетных национальных проектов, которая действовала с 2006-го по 2018 год, задачи которой были выполнены лишь частично. В рамках новой программы до конца 2024 года планируется реализовать сразу 13 национальных проектов. Их исполнение позволит повысить уровень жизни россиян и поставить экономику страны на новые рельсы, сделав ее высокотехнологичной, пояснил президент России Владимир Путин.

Нацпроекты разделены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Первое направление объединяет проекты по здравоохранению, демографии, образованию и культуре. Второе включает проекты по улучшению безопасности и качества автомобильных дорог в России, строительству жилья и городской среды, а также сохранению экологии страны. Третье направление аккумулирует национальные проекты в области науки, развития малого и среднего бизнеса, поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, развития цифровой экономики, повышения производительности труда и поддержки занятости, улучшения международной кооперации и экспорта, а также комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры.

Каждый из 13 нацпроектов включает несколько программ, которые называются «федеральные проекты». Если в рамках основного проекта стоит общая задача по развитию той или иной сферы, то входящие в них программы ставят более конкретные цели. Например, для нацпроекта «Здравоохранение» такой программой является усиленная борьба с онкологическими заболеваниями, для нацпроекта «Жилье и городская среда» — увеличение объемов жилищного строительства, для нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — популяризация идеи ведения бизнеса в России.

Из 25,7 триллиона рублей, которые в общей сложности планируют потратить на национальные проекты, самые большие траты придутся на направление «Экономический рост» — 10,1 триллиона рублей, на «Комфортную жизнь» планируется потратить 9,9 триллиона, на «Человеческий капитал» — 5,7 триллиона. При этом федеральный бюджет профинансирует нацпроекты только наполовину — из него на реализацию инициатив выделят около 13,2 триллиона рублей. Остальные деньги поступят из других источников: 4,9 триллиона предоставят субъекты России; 147 миллиардов выделят государственные внебюджетные фонды; 7,5 триллиона — внебюджетные источники. Частично для того, чтобы найти средства на нацпроекты, в России с 1 января 2019 года НДС был повышен с 18 до 20 процентов.

Во время прямой линии 20 июня 2019 года Владимир Путин пояснил необходимость проектного подхода к решению главных задач России. По его словам, каждый нацпроект был специально разработан для того, чтобы эффективно распределять государственные ресурсы и добиваться результатов в тех областях экономики, в которых без вложения бюджетных средств не обойтись. «Скажем, кто будет строить железные дороги, или мосты, или шоссейные дороги, автомобильные, подводить электричество и так далее? Это без государства невозможно сделать, так же как невозможно осуществить некоторые другие структурные вещи», — пояснил Путин. При этом он особо подчеркнул, что причина создания нацпроектов и их главная цель — это повышение уровня жизни россиян.

В общей сложности около 70 процентов всех средств, которые выделены на нацпроекты, потратят на четыре основных направления. Больше всего — 25 процентов — уйдет на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры. В рамках этого нацпроекта есть два направление развития — транспортная инфраструктура и энергетическая инфраструктура. По первому направлению до 2024 года планируется реализовать ряд федеральных проектов, среди которых развитие Северного морского пути, строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие маршрута Европа — Западный Китай.

В целом стоит задача по улучшению качества транспортной инфраструктуры России; снижению загруженности дорог и распределению пассажиропотока, который проходит через Москву, по другим маршрутам; строительству новых развязок, развитию морских портов и внутренних водных путей. Одной из важнейших целей является развитие пассажирских авиаперевозок. К 2024 году планируется реконструировать 68 аэропортов, в том числе 38 аэропортов на Дальнем Востоке, а также повысить «авиационную подвижность» россиян.

В рамках развития энергетической инфраструктуры России в нацпроекте заложены меры, которые призваны обеспечить доступность электроэнергии, а также гарантировать транспортировку нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата. Чтобы достичь этих целей, в России собираются развивать магистральные электросети и увеличивать объемы производства энергии в изолированных районах с помощью возобновляемых источников (вода, ветер и солнце). Кроме того, в планах до 2024 года построить или модернизировать тепловые гидроэлектростанции. Помимо этого, нацпроект предусматривает запуск новых газопроводов, в числе которых «Сила Сибири» из России в Китай, который планируют запустить уже в конце 2019 года. Также запланированы строительство, реконструкция и расширение уже действующих мощностей магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

На втором месте по объему денег, которые будут выделены на нацпроекты, программа по созданию безопасных и качественных дорог в России — на нее пойдет примерно 20 процентов всех средств. В рамках этого нацпроекта планируется увеличить количество автомобильных дорог регионального значения, а также разгрузить часть существующих трасс. Поставлена задача сократить количество мест, где часто происходят аварии, и снизить число погибших в ДТП с 13 до 4 человек на 100 тысяч населения. Кроме того, поставлена задача обеспечить допуск беспилотных автомобилей на российские дороги.

На третьем месте по затратам — нацпроект в области экологии: более 15 процентов выделенных средств. Он включает обширную программу по борьбе с мусором. В частности, планируется увеличить эффективность обращения с отходами в России и ликвидировать 191 незаконную свалку. Помимо этого, планируется сократить до нуля количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы и снизить на 22 процента объемы выбросов загрязняющих веществ. Другими экологическими задачами, которые ставятся в рамках этого нацпроекта, являются снижение уровня загрязнения воздуха, улучшение качества питьевой воды, а также проекты по спасению таких водоемов России, как Байкал, Волга и Телецкое озеро.

Четвертым по объему выделенных средств станет нацпроект в области демографии — на реализацию этой инициативы пойдет 12 процентов все средств. Он должен помочь увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет, снизить смертность населения старше трудоспособного возраста с 38,1 человека на 100 тысяч до 36,1 человека, а также популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Одной из основных задач нацпроекта является стимулирование рождаемости. Так, власти ожидают почти пятикратного роста числа семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого ребенка, и более чем шестикратного роста числа семей с тремя и более детьми. Уже до конца 2021 года планируется создать 255 тысяч новых мест в детских садах для детей до трех лет, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Помимо этого, парам с двумя и более детьми хотят помочь с льготной ипотекой — количество семей, которые получают кредиты на квартиру по сниженной ставке в шесть процентов, как ожидается, увеличится в девять раз.

Другие национальные проекты получат меньше средств: на долю здравоохранения приходится 6,7 процента; цифровой экономики — 6,3 процента; развитие жилья и городской среды — 4,1 процента; международную кооперацию и экспорт — 3,7 процента; образование — три процента; науку — 2,4 процента. Меньше всего денег заложено на увеличение производительности труда и поддержку занятости — всего 0, 2 процента средств, культуру — 0,4 процента и развитие малого и среднего бизнеса — 1,9 процента.

Кураторами всех проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. Президент на прямой линии заявил, что каждый руководитель ведомства лично отвечает за результаты реализации нацпроектов: «Все коллеги знают, что персональная ответственность в данной работе необходима, и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление». Путин подчеркнул, что результаты нацпроектов должны быть видны не только в конце 2024 года, то уже по итогам 2019-го.

Между тем нацпроекты неоднократно критиковали. Так, агентство Bloomberg в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным заявило, что реализация целей и задач нацпроектов вряд ли будет иметь какой-либо ощутимый эффект для экономики России. Вице-премьер Максим Акимов , комментируя эту публикацию, напомнил, что в любой ситуации есть риски, однако «мы ориентированы на то, чтобы костьми лечь, но целей достичь».