Заигравшихся ждет расплата: как накажут за дорогой бензин

Цены на бензин растут после того, как правительство отменило соглашение с нефтяниками. После продления сделки ОПЕК+ и повышения цен на нефть у российских компаний есть соблазн «заиграться» в самостоятельность и дать волю ценам. В правительстве за такую самодеятельность обещают расплату. От позитива на мировом нефтяном рынке немного полегчало только рублю — правда, над ним дамокловым мечом висят новые санкции.

Правительство и нефтяники не стали продлевать соглашение о сдерживании цен на бензин в ручном режиме — как результат, уже 1 июля они поползли вверх. По данным Московской топливной ассоциации, по сравнению с прошлой неделей в понедельник цены на дизтопливо и бензин на ряде столичных АЗС десяти крупнейших нефтяных компаний и у независимых поставщиков увеличились. Ситуация тревожна и за пределами МКАД: согласно Росстату , с 17 по 23 июня цены на бензин на АЗС выросли на 0,1%. Рекорд била Казань — 1,2%.

В Москве цены на бензин держались, а вот в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,2%. Ползучее повышение было и на прошлой (на 0,1%) и позапрошлой (+0,3%) неделях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник обещал наказывать компании, которые будут задирать цены. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал глава правительства на встрече с вице-премьерами.

Режим ручного управления пришлось вводить осенью прошлого года — после весеннего скачка цены на бензин надо было срочно остановить. Кроме того, тогда же страны ОПЕК договорились о продлении ограничений в добыче, что привело к перекосам в пользу экспорта. В итоге правительство было вынужденно заморозить розничные цены на бензин и дизель. Параллельно с этим был разработан механизм, по которому нефтяники получают до 60% разницы между высокими экспортными и внутренними ценами.

Впрочем, Дмитрий Медведев заметил, что граждане ничего не понимают в умных словах типа «обратный акциз», «демпфер», «цена отсечения» — они видят цены на заправках. Кроме того, особенно в туристический сезон тревожна ситуация и со стоимостью авиакеросина — он составляет значительную долю в цене на авиабилет.

В апреле этого года заморозка розничных цен на бензин была продлена до июля. Однако цены на бензин время от времени росли, и правительство вело переговоры с нефтяниками. Последний раз Дмитрий Медведев обратил внимание на рост цен на АЗС в Сибири и на Дальнем Востоке в июне. Тогда премьер поручил разобраться Дмитрию Козаку , а вскоре было объявлено, что правительство не будет продлевать соглашение.

В настоящее время ситуация схожа с той, что сложилась осенью прошлого года — мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев. Но еще до этого решения цены на нефть пошли вверх — на фоне заявления президента Владимира Путина о том, что Россия и Саудовская Аравия согласовали позиции о необходимости продления сделки по ограничению добычи нефти. Так, в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent возросли на $1,89 и достигли $66,75 за баррель.

«Для мировой экономики это значит, что спрос на нефть будет сохраняться, а значит сильного обвала цен на нефть ожидать не стоит», — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

Более того, при определенных обстоятельствах они могут расти. «В отсутствие неприятных сюрпризов нефтяные цены вполне могут продолжить осторожное движение к отметке в 62 доллара за баррель», — прогнозирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

В этой ситуации цены на АЗС в России тоже будут стремиться вверх.

«НДПИ высчитывается с учетом конъюнктуры на мировом рынке. Соответственно, чем выше стоимость нефти на мировом рынке, тем выше стоимость НДПИ и нефти на внутреннем рынке. Когда нефть подходит к заправочной станции, она получается дорогая. Так что косвенно мировой рынок влияет на внутренние рынки», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Стабильная нестабильность

Впрочем, первую скрипку на мировом нефтяном рынке играет не только сделка ОПЕК+. «Дальше нужно наблюдать за Ираном и Ливией. Горячие точки не прогнозируемы», — говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

Непредсказуемость Ирана в понедельник доказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, заявивший, что «организация, в которой два члена пытаются бросить вызов интересам других, обречена на роспуск». Президент США Дональд Трамп тоже умеет взбаламутить мировые рынки: написать в твиттере о полном уничтожении Ирана и затем передумать, пригрозить Китаю торговой войной и откатить ситуацию назад. Следующий шаг американского лидера уже не берется прогнозировать никто.

«Сейчас росту цен на энергоресурсы, в частности на «черное золото», сопутствует решение США с Китаем не повышать пошлины ближайшие полгода, чтобы решить длительный торговый конфликт. Для мировой экономики это значит, что спрос на нефть будет сохраняться, а значит сильного обвала цен на нефть ожидать не стоит», — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

От нынешнего статуса-кво пока выигрывают рубль и российский бюджет. Но до поры до времени — если не будет нового внешнеполитического шока. Россия смогла заработать дополнительные 6 трлн рублей за счет высокой стоимости экспортного сырья, посчитал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. «В этом году, по моим расчетам, Россия от сокращения добычи нефти и роста стоимости сырья может заработать порядка 2,8 трлн рублей», — указал он.

Цена на нефть в перспективе 6-9 месяцев, вероятно, останется выше 40 за баррель за баррель, добавляет Капустянский.

«Однако этот вариант развития событий возможен при условии, что не будет других шоков, например, ввода новых экономических санкций», — предупреждает эксперт.

Напомним, в настоящее время члены ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в 2019 году вырастет до 99,86 млн баррелей в сутки. Ранее предполагалось, что спрос по итогам текущего года перевалит за психологически важную отметку 100 млн баррелей в сутки.