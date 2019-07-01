Россию раскритиковали за слабый рубль

Российское правительство сэкономило более 100 миллиардов долларов и смогло снизить влияние нефтяных цен на экономику страны с помощью бюджетного правила. Однако такая политика властей ослабляет рубль и негативно влияет на граждан, пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, бюджетное правило искусственно делает нацвалюту слабее «в хорошие времена» и лишь частично защищает ее при ухудшении экономического положения в стране. Слабый рубль положительно влияет на российский экспортный сектор, однако негативно отражается на потребителях, поскольку подталкивает вверх цены на импортные товары, в число которых входят продукты питания.

«Власти намеренно держат рубль ослабленным с помощью бюджетного правила. Было бы разумнее использовать такую политику в более богатой стране», — сказал сказал аналитик Loko-Invest в Москве Кирилл Тремасов, ранее работавший в Минэкономразвития.

По бюджетному правилу, нефтегазовые сверхдоходы при мировых ценах выше 40 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого уже уплаченные в бюджет налоги снова меняются на валюту, что приводит к ослаблению рубля. Сверхдоходы, раньше направлявшиеся на расходы бюджета, теперь фактически не используются, что замедляет потенциальный экономический рост в стране.