Зачем Россия закупает газ из-за рубежа?

Причин несколько. Некоторые на поверхности — в ряд регионов России проще и дешевле поставить газ из приграничных к ним стран, чем качать свой из Сибири или с Ямала. А некоторые несколько сложнее и лежат скорее в политической плоскости.

Что касается закупок для регионов, то Россия периодически так делает — в декабре, к примеру, в Калининград прибыла партия сжиженного природного газа из Сингапура. Из-за величины территории страны иногда «Газпрому» проще договориться о поставках с соседями, чем гнать газ, условно, из Сибири на Кубань. Хотя, к слову, конкретно этот маршрут сейчас работает именно так.

Например, в 2010 году «Газпром» решил закупать у Азербайджана «столько газа, сколько он в состоянии будет поставить». Глава компании Алексей Миллер тогда еще сказал, что верхней планки объема закупок нет. В 2013 году в Мурманскую область, отличившуюся огромными долгами и рисковавшую остаться вообще без газа, топливо готова была поставлять Норвегия, один из главных поставщиков Европы. Казахстан в прошлом году поставил в Россию около 8 млрд куб. м. Сейчас вот Туркмения возобновила свои поставки после трехлетнего перерыва.

«Все это нужно для того, чтобы не качать этот газ с севера. Сейчас у нас добыча уходит все севернее и севернее. Раньше это, например, был Надым-Пур-Тазовский район Ямала, Ямало-Ненецкий автономный округ, то сейчас добыча уходит на полуостров Ямал. (Зарубежные закупки) нужны для того, чтобы меньше газа качать через «Северные потоки». В южные регионы, граничащие с Казахстаном, к примеру, проще закупить газ оттуда», — заявил газете ВЗГЛЯД Игорь Юшков , ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

То есть если учитывать скорый запуск «Северного потока-2» и вероятное увеличение объемов экспорта в Европу, по нынешним веткам газопроводов «ямальский» газ быстрее дойдет до Санкт-Петербурга, чем до, например, более южного Волгограда. А тот же туркменский газ не обязательно пойдет в российские регионы, но он вполне может помочь компании оптимизировать поставки — как в Европу, так и по стране.

В то же время иногда в вопросах зарубежных закупок важна и политическая составляющая.

И где грань между ними, зачастую определить довольно сложно. Так, когда 9 лет назад «Газпром» принялся покупать азербайджанский газ, европейские информагентства писали, что это был серьезный удар по Nabucco, трубопроводу из Азербайджана и Туркмении в Европу, который должен был освободить ЕС от «российской иглы». Как мы прекрасно знаем, проект Nabucco в итоге канул в Лету.

С Азербайджаном тоже вышла странная история — формально поставки в Россию продолжались 5 лет, но неуклонно снижались, пока не прекратились вовсе. В итоге южанам даже пришлось самим закупать газ на стороне из-за дефицита. Оказалось, что местные специалисты слишком медленно осваивали новые месторождения, так что имевшиеся запасы иссякли довольно быстро, а мощностей для добычи новых не хватало. Держал ли «Газпром» в уме Nabucco, когда заключал контракт с Азербайджаном? Вполне вероятно. Хотела ли так Россия экономически поддержать южного соседа? Тоже возможно.

С Туркменией история немного отличается. «У Туркмении сейчас большие проблемы с реализацией газа и не очень понятно, что у них происходит с его добычей. Они построили три нитки газопровода в Китай, и сейчас они недозагружены. Китайцы явно выкручивают туркменам руки и по ценам, и по поставкам», — говорит Юшков.

В итоге страна оказалась на пороге экономического кризиса. Денег не хватает, и в данном контексте новый контракт с «Газпромом» — это дружеский шаг со стороны России, уверен эксперт.