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Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский бюджет благодаря договоренностям, достигнутым странами ОПЕК и не входящими в картель государствами, в 2019-2020 годах может получить дополнительно 3,5 трлн рублей, сообщил министр энергетики Александр Новак.
По его словам, это будет также иметь положительное влияние и на российские компании для продолжения инвестиций и для реализации своих проектов, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года. В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот, предусматривающих сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Так, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью.
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Экономика , Александр Новак , ОПЕК , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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