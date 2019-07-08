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Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный 

Вести Экономика + ещё 19 13 часов назад
Фото: Reuters
Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 млрд руб. Это больше, чем легальный сегмент, который оценивается в 250 млрд руб., подсчитали в Brandmonitor. При падении доходов населения растут продажи реплик дорогих модных брендов. При этом продавцы подделок мигрируют в онлайн.
По подсчетам Brandmonitor, объем продаж реплик люксовых модных брендов достигает 280 млрд руб. в год.
Основными каналами сбыта с долями 40% и 30% соответственно выступают торгцентры и вещевые рынки.
На онлайн-торговлю контрафактным люксом приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб. — это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки, цитирует "Коммерсантъ" данные исследования Brandmonitor.
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 г. продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5% до 248 млрд руб. В итоге объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж, проблема стоит остро не только в России, говорит гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров FCG оценивает в 2,36 трлн руб.
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