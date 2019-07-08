Эрдоган уволил главу ЦБ. Чем обернется это решение для Турции?

В тот самый момент, когда начали появляться проблески надежды, что Турция все же сможет наконец вылезти из глубокой ямы, которую она вырыла для себя прошлым летом, президент страны принял самое неподходящее решение — уволил главу ЦБ

Турецкая лира на этом фоне с открытия торгов подешевела сразу на 2%.

Если целью Эрдогана было снижение процентных ставок, решение о замене главы регулятора может иметь неприятные последствия. Отставка снова подрывает доверие к ЦБ, и финансовые спекулянты получат дополнительный повод для атаки на лиру.

Что любопытно, Эрдоган принял такое решение всего спустя неделю после того, как Банк международных расчетов выделил Турцию в качестве примера неправильного поведения и политических издержек, связанных с политическим вмешательством и вмешательством в дела ЦБ.

Глава BIS Агустин Карстенс, напомним, сказал: "Вы видите, как правительство подрывает автономию центрального банка, и в то же время вы видите негативные последствия", добавив, что, глядя на Турцию, другие страны могут "увидеть, что происходит, когда правительство подрывает самостоятельность ЦБ".

По сути Эрдоган использовал полномочия, полученные в результате прошлогодних выборов.

Напомним, первая часть президентских указов, выпущенных в соответствии с новыми правилами в июле прошлого года, включала в себя изменение, которое позволило Эрдогану назначить управляющего центрального банка — ранее оно требовало поддержки кабинета министров.

Растущая напряженность наблюдалась после заседания ЦБ 12 июня, когда регулятор решил оставить ставки без изменения.

Напомним также, уволенного главу ЦБ Турции ранее часто критиковали за медлительность, особенно за то, что не повышал ставки достаточно быстро во время валютного кризиса в Турции в августе.

Однако позднее он продемонстрировал решительность, повысив базовую процентную ставку в сентябре сразу на 625 базисных пунктов и сохранил ее на том уровне до сих пор, что безусловно разозлило Эрдогана.

Кроме того, действия ЦБ Турции также подверглась критике со стороны международного сообщества за его непрозрачность в связи с недавней нестабильностью в резервах банка, что вызвало опасения, что центральный банк использовал свои активы для поддержки курса лиры перед выборами в начале этого года.

В конце марта ЦБ пошел на отчаянный шаг, повысив ставку однодневного свопа до 1400%, что вызвало возмущение мирового сообщества и очередной раз подорвало доверие рынков к Турции.

В ближайшее время возглавлять ЦБ будет бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал. И хотя его стиль неизвестен, эксперты полагают, что он будет рад снизить ставки до нуля, даже если это приведет к тотальному коллапсу для лиры, ставшей в последнее время самой популярной валютой в мире благодаря самой высокой ставке в 24%.