Россия и Грузия прервали авиасообщение

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Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение 

Российская Газета 2 часа назад
С этого дня начал действовать запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. С восьмого июля рейсы прекращают как российские, так и грузинские авиакомпании.
Полеты ранее осуществлялись из ряда российских и грузинских городов. Установить запрет пришлось после серьезных политических разногласий. Пассажирам пообещали вернуть в полном объеме потраченные на билеты средства. Минтранс России займется потерями авиакомпаний. Не исключено, что авиакомпаниям компенсируют убытки.
Напомним, 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. Многие жители Грузии очень плохо отзывались о россиянах.
Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, помимо авиакомпаний, туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству также поручено обеспечить возвращение граждан России на родину.
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Комментарии45
Экономика , Видео , Владимир Путин , Минтранс РФ
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