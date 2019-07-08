Россия и Грузия прервали авиасообщение

Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение

С этого дня начал действовать запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. С восьмого июля рейсы прекращают как российские, так и грузинские авиакомпании.

Полеты ранее осуществлялись из ряда российских и грузинских городов. Установить запрет пришлось после серьезных политических разногласий. Пассажирам пообещали вернуть в полном объеме потраченные на билеты средства. Минтранс России займется потерями авиакомпаний. Не исключено, что авиакомпаниям компенсируют убытки.

Напомним, 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. Многие жители Грузии очень плохо отзывались о россиянах.