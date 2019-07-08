Россия поставила условие Грузии

Александр Волков. Грузинским авиакомпаниям позволят летать в Россию при соблюдении ими ряда условий. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Министерства транспорта РФ

Полеты авиакомпаний Грузии в Россию приостановлены с сегодняшнего дня. Такое решение Минтранс принял 22 июня — через два дня после начала в Тбилиси массовых антироссийских выступлений.

Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера местного парламента.

На следующий день после их начала полеты из России в Грузию были запрещены по указу президента Владимира Путина из-за неспособности местных властей обеспечить безопасность россиян.

Сутки спустя Минтранс запретил грузинским авиакомпаниям летать в Россию. Ведомство объяснило это долгами перевозчиков перед Госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ (около 793 тысяч долларов) и необходимостью обеспечения достаточного уровня авиабезопасности.

Сегодня пресс-секретарь министерства Александр Волков рассказал, что полеты авиакомпаний Грузии в Россию возобновятся после выплаты долга, предоставления компаниями Georgian Airways и MyWay Airlines программ авиационной безопасности и их одобрения.