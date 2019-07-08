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Россия поставила условие Грузии 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Грузинским авиакомпаниям позволят летать в Россию при соблюдении ими ряда условий. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Министерства транспорта РФ Александр Волков.
Полеты авиакомпаний Грузии в Россию приостановлены с сегодняшнего дня. Такое решение Минтранс принял 22 июня — через два дня после начала в Тбилиси массовых антироссийских выступлений.
Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера местного парламента.
На следующий день после их начала полеты из России в Грузию были запрещены по указу президента Владимира Путина из-за неспособности местных властей обеспечить безопасность россиян.
Сутки спустя Минтранс запретил грузинским авиакомпаниям летать в Россию. Ведомство объяснило это долгами перевозчиков перед Госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ (около 793 тысяч долларов) и необходимостью обеспечения достаточного уровня авиабезопасности.
Сегодня пресс-секретарь министерства Александр Волков рассказал, что полеты авиакомпаний Грузии в Россию возобновятся после выплаты долга, предоставления компаниями Georgian Airways и MyWay Airlines программ авиационной безопасности и их одобрения.
Комментарии88
Экономика , Видео , Сергей Гаврилов , Александр Волков , Владимир Путин , Госдума , Минтранс РФ
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