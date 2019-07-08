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Доходы России от экспорта нефти снизились с начала года 

News.ru + ещё 7 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Доходы РФ от экспорта нефти снизились в январе—мае 2019 года на 2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Согласно информации ведомства, за первые пять месяцев 2019 года показатель составил $49,07 млрд
При этом совокупный объём экспорта нефти снизился за указанный период на 0,1% до 106,253 млн тонн.
На 7,1% снизился и экспорт нефтепродуктов, который составил 60,529 млн тонн, в денежном выражении сокращение составило 8,6% ($28,822 млрд).
Объём экспорта нефти в мае упал по отношению к апрелю на 8,3% — до 19,05 млн тонн, а доходы на 3,9%, до $9,657 млрд Экспорт нефтепродуктов в мае уменьшился на 5,7% к апрелю, он составил 10,92 млн тонн, доходы от этого вида деятельности сократились на 0,1% — до $5,6 млрд
В то же время в январе—мае текущего года в полтора раза год к году возросли объёмы экспорта сжиженного природного газа (СПГ), которые достигли 25,3 млн кубометров на фоне сокращения экспорта природного газа на 4,7% до 93,4 млрд кубометров.
Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли на 76,3% в годовом выражении, достигнув $4,019 млрд Доходы от экспорта природного газа снизились на 0,7% — до $20,121 млрд
Общий объём российского нефтяного экспорта вырос в январе—мае, несмотря на загрязнение сырья в трубопроводе «Дружба». Об этом журналистам сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев «на полях» Петербургского международного экономического форума, писал News.ru.
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Комментарии1
Экономика , Федеральная таможенная служба
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