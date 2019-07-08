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Российский газ подорожал с начала года на 4,2% 

Rambler News Service + ещё 5 11 часов назад
Фото: ТАСС
Средняя стоимость экспортного газа «Газпрома» в январе-мае 2019 года составила $215,4 за тыс. кубометров, увеличившись на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
В январе-мае 2018 года средняя стоимость экспортного газа составила $206,7 за тыс. кубометров.
В конце апреля текущего года исполняющий обязанности начальника департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов заявил, что «Газпром» ожидает среднюю экспортную цену на газ в 2019 году на уровне $230-235 за 1 тыс. кубометров.
Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе дня инвестора «Газпрома» заявляла, что газовый холдинг прогнозирует в 2019 году экспортную цену на газ в диапазоне $230-250 за 1 тыс. кубометров.
Средняя стоимость экспортного газа «Газпрома» в 2018 году составила $222,8 за тыс. кубометров, увеличившись на 22,8% по сравнению с показателем предыдущего года.
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Комментарии
Экономика , Андрей Зотов , Газпром , Федеральная таможенная служба
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