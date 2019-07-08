Российский газ подорожал с начала года на 4,2%

Средняя стоимость экспортного газа «Газпрома» в январе-мае 2019 года составила $215,4 за тыс. кубометров, увеличившись на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В январе-мае 2018 года средняя стоимость экспортного газа составила $206,7 за тыс. кубометров.

В конце апреля текущего года исполняющий обязанности начальника департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов заявил, что «Газпром» ожидает среднюю экспортную цену на газ в 2019 году на уровне $230-235 за 1 тыс. кубометров.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе дня инвестора «Газпрома» заявляла, что газовый холдинг прогнозирует в 2019 году экспортную цену на газ в диапазоне $230-250 за 1 тыс. кубометров.

Средняя стоимость экспортного газа «Газпрома» в 2018 году составила $222,8 за тыс. кубометров, увеличившись на 22,8% по сравнению с показателем предыдущего года.