«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для европейских стран

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» представляет опасность для стран Европы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Представители компании назвали «Северный поток — 2» ловушкой для европейских государств. По мнению украинской компании, власти России используют «язык шантажа и силы».

«Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными „Газпромом“», — добавили в компании.

Кроме того, в «Нафтогазе» выразили благодарность ОБСЕ за принятие резолюции, которая признала российские проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» опасными, так как они якобы могут использоваться для политического давления российских властей.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, а также территории Финляндии, Швеции и Дании.

За реализацию проекта выступили Германия, Австрия и Норвегия. Соединенные Штаты, Украина и Польша стараются не допустить завершение строительства газопроводов, так как считают это политическим проектом. Российские власти же неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» представляет собой исключительно экономический проект.