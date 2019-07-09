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«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для европейских стран 

360tv.ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: ТАСС
Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» представляет опасность для стран Европы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
Представители компании назвали «Северный поток — 2» ловушкой для европейских государств. По мнению украинской компании, власти России используют «язык шантажа и силы».
«Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными „Газпромом“», — добавили в компании.
Кроме того, в «Нафтогазе» выразили благодарность ОБСЕ за принятие резолюции, которая признала российские проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» опасными, так как они якобы могут использоваться для политического давления российских властей.
Российский проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, а также территории Финляндии, Швеции и Дании.
За реализацию проекта выступили Германия, Австрия и Норвегия. Соединенные Штаты, Украина и Польша стараются не допустить завершение строительства газопроводов, так как считают это политическим проектом. Российские власти же неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» представляет собой исключительно экономический проект.
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Комментарии13
Экономика , Нафтогаз , Газпром , ОБСЕ
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