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«Северный поток-2» назвали ловушкой для Европы 

Lenta.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Газопровод «Северный поток-2» станет энергетической ловушкой для Европы, говорится в заявлении «Нафтогаза Украины» в Facebook.
В украинской компании указали, что россияне смогут легко игнорировать демократические правила и диктовать Европе «свои политические прихоти» после того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика.
«В Кремле привыкли говорить на языке шантажа и силы. Мы это хорошо знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, которые устроил "Газпром"», — заявили в «Нафтогазе».
В конце текущего года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной. Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
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Экономика , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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