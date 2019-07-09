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США предрекли дефолт в сентябре 

Lenta.ru + ещё 9 35 минут назад
Дефолт может произойти в США намного раньше, чем прогнозировалось: лимит задолженности может быть достигнут уже в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики.
Причиной дефолта могут стать слишком низкие налоговые поступления, которые выросли всего на три процента вместо планируемых ранее шести. Отмечается, что если Конгресс США не предпримет мер по повышению государственного долга, то его лимит исчерпается уже в сентябре.
Издание подчеркивает, что нижняя палата американского парламента еще не обсуждала повышение лимита государственного долга, несмотря на скорый отпуск. По словам руководителя отдела экономической политики BPC Шая Акабаса, без обсуждения этого вопроса США могут не исполнить своих кредитных обязательств.
В феврале госдолг США достиг исторического максимума в 22,012 триллиона долларов. Газета USA Today отмечала, что долг растет наиболее быстрыми темпами во время президентства Дональда Трампа, в частности, в связи с его налоговой реформой. Крайний срок для поднятия потолка американского госдолга наступит 1 октября. Без этого правительство США рискует столкнуться с дефолтом, который потрясет мировую экономику.
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Комментарии4
Экономика , Дональд Трамп , Конгресс США , USA Today
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