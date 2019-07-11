Госдума внесет поправки в Налоговый кодекс

Госдума в первом чтении приняла ряд поправок фискального законодательства, которые касаются почти всех глав Налогового кодекса. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Правительственный законопроект учитывает поправки, которые выполняют налоговые предложения Владимира Путина из его февральского послания Федеральному собранию и некоторые пункты «Основных направлений налоговой политики на 2019–2021 годы».

Кроме того, поправки закроют некоторые мелкие лазейки налогового законодательства и устранят противоречия.

Одна из новаций — введение нулевой ставки налога на прибыль для региональных и муниципальных учреждений культуры — театров, музеев и библиотек. Кроме того, эту льготу бессрочно закрепили за медицинскими и образовательными организациями.

Хорошей новостью для россиян станет сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения недвижимостью, по завершении которого выручка собственника от его продажи не облагается НДФЛ. Впрочем, эта мера будет распространяться только на жилье, которое является у владельца единственным.

Еще одно послабление для граждан — возможность взаимодействовать с налоговыми органами через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). Законопроект также отменяет обязанность граждан декларировать доходы от продажи ценных бумаг — теперь этим будут заниматься налоговые агенты.

Не самым приятным нововведением для малого бизнеса станет ограничение на применение налоговых спецрежимов. Так, магазины, которые используют режимы патента и единого налога на вмененный доход (ЕНВД), теперь не смогут торговать маркированными товарами — лекарствами, обувью и меховыми изделиями. Таким образом власти прикрывают налоговую лазейку, возникшую, в первую очередь, при продаже шуб и ставят под контроль выручку магазинов.