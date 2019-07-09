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Кремль рассказал о процедуре принятия новых санкций против Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, однако решение принимают правительство и президент России, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков указал, что российские парламентарии жестко и единодушно отреагировали на антироссийские выступления в Тбилиси и, в частности, «беспрецедентное поведение» телеведущего, передает РИА «Новости».
Однако решение «принимается правительством и, в конечном (итоге), президентом страны», пока оно не принималось.
Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.
До этого эксперты заявили, что Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Экономика , Дмитрий Песков , Госдума , РИА Новости
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