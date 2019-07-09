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Сколько потеряет Грузия от запрета России на импорт вина и фруктов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперт оценил потери Грузии вы случае запрета на экспорт вина, фруктов и овощей в Россию, передает РИА "Новости".
По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год.
"В результате запрета экспорта вина в нашу страну Грузия теряет не менее €220-250 млн", — заявил Чеглов.
Он уточнил, что для Грузии это много, так как трудно найти альтернативные рынки сбыта.
По его оценке, экспорт фруктов и овощей из Грузии в Россию сегодня составляет не многим более €90 млн Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.
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Экономика , Владимир Путин , РИА Новости
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