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Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса 

Рамблер 46 минут назад
Выплата пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины невозможна. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, пишет «Взгляд».
«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно», — сказал Черныш.
По его словам, пенсии можно перечислять только на карточки Сбербанка Украины.
Кроме того, министр отметил, что деньги на пенсии не берутся из воздуха. По его словам, национализированные предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее выплачивали налоги в бюджет Украины, а теперь этих поступлений нет.
Экономика , Личный счет , Вадим Черныш , Сбербанк России , Деловая газета "Взгляд" , радио "Свобода"
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