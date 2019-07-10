Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины невозможна. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш , пишет «Взгляд»

«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно», — сказал Черныш.

По его словам, пенсии можно перечислять только на карточки Сбербанка Украины.

Кроме того, министр отметил, что деньги на пенсии не берутся из воздуха. По его словам, национализированные предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее выплачивали налоги в бюджет Украины, а теперь этих поступлений нет.