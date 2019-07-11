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Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
— Валютный рынок готовится к публикациям отчетов американских компаний за III квартал финансового года.
Ожидается снижение показателей выручки в годовом исчислении для большинства отраслей. Однако возможны позитивные сюрпризы от статистики банков и производственного сегмента, а также компаний сектора здравоохранения.
Данные отчетности будут, вероятно, оказывать влияние и на оценки перспектив "смягчения" кредитной политики ФРС на сессии 30-31 июля. Они по-прежнему важные для краткосрочного тренда котировок. Но в краткосрочном периоде неопределенность в отношении корпоративной статистики может вызвать ослабление спроса на относительно высокорискованные активы, что негативно для курсов валют развивающихся стран.
С другой стороны, обнадеживает информация с нефтяного рынка. Сокращение добычи ведущими производителями в условиях повышения рисков является прецедентом для нефтяников. Текущий уровень добычи ОПЕК, не учитывая информацию о спаде добычи нефти в РФ, представляется сейчас достаточным, чтобы поддерживать цены вблизи текущих уровней и создавать предпос