Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

— Валютный рынок готовится к публикациям отчетов американских компаний за III квартал финансового года.

Ожидается снижение показателей выручки в годовом исчислении для большинства отраслей. Однако возможны позитивные сюрпризы от статистики банков и производственного сегмента, а также компаний сектора здравоохранения.

Данные отчетности будут, вероятно, оказывать влияние и на оценки перспектив "смягчения" кредитной политики ФРС на сессии 30-31 июля. Они по-прежнему важные для краткосрочного тренда котировок. Но в краткосрочном периоде неопределенность в отношении корпоративной статистики может вызвать ослабление спроса на относительно высокорискованные активы, что негативно для курсов валют развивающихся стран.