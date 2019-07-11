Тимошенко нашла способ выживания без российского газа

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в существовании украинской газотранспортной системы (ГТС) и без российского газа.

По её словам, в случае потери транзита топлива из РФ Киеву просто надо увеличить собственную добычу и закупать сжиженный природный газ (СПГ).

Одним из самых больших денежных ресурсов государственного бюджета является газотранспортная система Украины. Она самая большая в Европе, не считая российской, — заявила политик в эфире NewsOne.

Она подчеркнула, что в настоящее время доходы от использования системы составляют около $3 млрд в год, что соответствует половине пенсионного фонда Украины.

Тимошенко также возмутилась заявлениями некоторых политиков, называющих ГТС металлолом, который уже нечем загрузить и констатировала, что это ложь.

Лидер «Батьквщины» заверила, что «при нормальной власти» любая страна, обладающая ресурсами Украины, могла бы стать номером один в мире, и предложила построить в Одесском и Николаевском портах LNG-терминалы, чтобы привозить сжиженный газ.

А его можно везти со всего мира. Им мы можем заправлять нашу ГТС, — добавила нардеп.