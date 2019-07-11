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Тимошенко нашла способ выживания без российского газа 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в существовании украинской газотранспортной системы (ГТС) и без российского газа.
По её словам, в случае потери транзита топлива из РФ Киеву просто надо увеличить собственную добычу и закупать сжиженный природный газ (СПГ).
Одним из самых больших денежных ресурсов государственного бюджета является газотранспортная система Украины. Она самая большая в Европе, не считая российской, — заявила политик в эфире NewsOne.
Она подчеркнула, что в настоящее время доходы от использования системы составляют около $3 млрд в год, что соответствует половине пенсионного фонда Украины.
Тимошенко также возмутилась заявлениями некоторых политиков, называющих ГТС металлолом, который уже нечем загрузить и констатировала, что это ложь.
Лидер «Батьквщины» заверила, что «при нормальной власти» любая страна, обладающая ресурсами Украины, могла бы стать номером один в мире, и предложила построить в Одесском и Николаевском портах LNG-терминалы, чтобы привозить сжиженный газ.
А его можно везти со всего мира. Им мы можем заправлять нашу ГТС, — добавила нардеп.
Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года, однако стороны до сих пор не согласовали новый документ. Москва неоднократно заявляла, что готова сохранить транзит газа чрез территорию Украины, несмотря на запуск газопровода «Северный поток — 2», гарантирующего прямые поставки топлива в ЕС. Главным условием для этого являются равные и взаимовыгодные условия.
Ранее News.ru писал о том, что вернуться к обсуждению проблемы транзита газа Россия и Украина могут после выборов в Верховную раду. Об этом в ходе встречи с руководителем политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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