Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.07 – 22.07
$
64.20
72.05
Индексы и котировки Brent
64.30
+0.17 Золото
1392.09
+0.03 РТС
1394.86
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1208
–0.0190
24.06
1.1399
05.07
21.06

МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нефтяной рынок в 2020 году может столкнуться с переизбытком предложений. Об этом говорится в опубликованном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен, — считают аналитики МЭА.
Согласно их прогнозу, даже если совокупный объём добычи нефти в странах ОПЕК будет оставаться ниже уровня в 30 млн баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире всё равно вырастут.
При этом спрос на нефть стран ОПЕК снизится до уровня 28 млн баррелей в сутки на фоне роста предложения от стран, не входящих в организацию, до 2,1 млн баррелей в сутки, главным образом — за счёт роста добычи в США.
Глобальный спрос на нефть в следующем году может увеличиться до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки в этом году, считают в МЭА.
Как ранее писал News.ru, совокупное исполнение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%. Данные об этом следуют из опубликованных материалов организации.
News.ru: последние новости
Конгресс одобрил поправку о санкциях против госдолга России Тимошенко нашла способ выживания без российского газа Госдума намерена рекомендовать Путину ввести санкции против Грузии
Комментарии
Экономика , Недвижимость , Международное энергетическое агентство , ОПЕК
Читайте также