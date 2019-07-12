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Россия согласилась удовлетворить обиженную Белоруссию 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: DPA/ТАСС
Правительство России сочло справедливым требование Белоруссии о повышении тарифа на прокачку нефти по своей территории, передает ТАСС.
Однако, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, размер тарифа, который предлагают власти республики, не устраивает российскую сторону. При этом она уже подготовила компромиссный сценарий.
«Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной. Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе», — пояснил Козак.
Ранее белорусский оператор нефтепровода «Дружба» компания «Гомельтранснефть Дружба» уведомила российскую сторону в лице госкомпании «Транснефть» о намерении повысить с 1 августа тариф за прокачку нефти — на 21,7 процента.
Это уже третья попытка в 2019 году со стороны Белоруссии поднять тарифы на транзит. До этого российская сторона выступала против, не видя оснований для роста тарифа. Впервые соответствующее предложение «Гомельтранснефть Дружба» направила в «Транснефть» еще в апреле.
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Комментарии1
Экономика , Дмитрий Козак , Транснефть , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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