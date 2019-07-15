Германия нарастила экспорт в Россию

Несмотря на антироссийские санкции, Германия увеличивает экспорт в Россию. По итогам 2018 года немецкие компании продали России товаров на общую сумму 25,9 млрд евро — более чем на 130 млн евро выше, чем годом ранее.

Об этом говорится в ответе германского правительства на запрос депутата бундестага от Левой партии Дитмара Барча.

В документе указано, что показатели экспорта отражают «в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации», пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По данным правительства Германии, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию в 2012 году составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году — 35,8 млрд евро. Этот показатель стал снижаться после введения антироссийских санкций в 2014 году. В 2016 году он составил 21,6 млрд евро. В 2017 году экспорт из Германии в Россию возобновил рост.