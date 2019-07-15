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Германия нарастила экспорт в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Несмотря на антироссийские санкции, Германия увеличивает экспорт в Россию. По итогам 2018 года немецкие компании продали России товаров на общую сумму 25,9 млрд евро — более чем на 130 млн евро выше, чем годом ранее.
Об этом говорится в ответе германского правительства на запрос депутата бундестага от Левой партии Дитмара Барча.
В документе указано, что показатели экспорта отражают «в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации», пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
По данным правительства Германии, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию в 2012 году составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году — 35,8 млрд евро. Этот показатель стал снижаться после введения антироссийских санкций в 2014 году. В 2016 году он составил 21,6 млрд евро. В 2017 году экспорт из Германии в Россию возобновил рост.
В июне Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России. Россия со своей стороны продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Бундестаг , ЕС , ИА DPA , Deutsche Welle
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