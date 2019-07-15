Названы сроки наступления экономического коллапса в РФ

Финансист Константин Селянин прогнозирует наступление в России масштабного экономического кризиса, подобного тому, что произошёл США в 2008 году, сообщает Ura.ru. По словам эксперта, причиной финансового коллапса станет рост потребительского кредитования.

Селянин приводит статистические данные, согласно которым в 2018 году потребительских кредитов в России было выдано на 22,2% больше, чем в 2017-ом. При этом задолженность по займам составила 15,5 трлн рублей. Специалист отмечает, что всё чаще россияне берут новые кредиты на погашение старых.

По словам эксперта, банки вкладывают огромные средства в потребительское кредитование, поскольку кредитование малого и среднего бизнеса сегодня «практически остановлено». В настоящее время 5-6% займов не возвращаются. Однако некоторые финансовые организации пытаются «завуалировать» просрочку, выдавая новый кредит, чтобы «закрыть» старый.

«Большинство банкиров понимают, что когда-то кредитной сказке придет конец и будет коллапс. По моим оценкам, он настанет через два-три года», — заявил Селянин.

Он подчеркнул, что кризис в России произойдёт по причинам схожим наступлению кризиса в США в 2008 году, когда, стремясь поддержать экономику, американские власти вынудили банки предложить низкие ставки по кредитам на недвижимость для беднеющего среднего класса.

«У нас сейчас схожая ситуация, примерно те же мотивы и ожидание финансистов, что когда-то все расцветет и можно кредитовать людей с надеждой, что когда-то они все отдадут», — отметил Селянин.

Эксперт пояснил, что избежать последствий роста потребительского кредитования поможет последовательная сдерживающая политика Центробанка , введению требований по кредитованию со стороны банков, а также развитие российской экономики. При этом Селянин отметил, что выдачу займов «финансово несостоятельным людям» нужно немедленно прекратить.