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Названы сроки наступления экономического коллапса в РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финансист Константин Селянин прогнозирует наступление в России масштабного экономического кризиса, подобного тому, что произошёл США в 2008 году, сообщает Ura.ru. По словам эксперта, причиной финансового коллапса станет рост потребительского кредитования.
Селянин приводит статистические данные, согласно которым в 2018 году потребительских кредитов в России было выдано на 22,2% больше, чем в 2017-ом. При этом задолженность по займам составила 15,5 трлн рублей. Специалист отмечает, что всё чаще россияне берут новые кредиты на погашение старых.
По словам эксперта, банки вкладывают огромные средства в потребительское кредитование, поскольку кредитование малого и среднего бизнеса сегодня «практически остановлено». В настоящее время 5-6% займов не возвращаются. Однако некоторые финансовые организации пытаются «завуалировать» просрочку, выдавая новый кредит, чтобы «закрыть» старый.
«Большинство банкиров понимают, что когда-то кредитной сказке придет конец и будет коллапс. По моим оценкам, он настанет через два-три года», — заявил Селянин.
Он подчеркнул, что кризис в России произойдёт по причинам схожим наступлению кризиса в США в 2008 году, когда, стремясь поддержать экономику, американские власти вынудили банки предложить низкие ставки по кредитам на недвижимость для беднеющего среднего класса.
«У нас сейчас схожая ситуация, примерно те же мотивы и ожидание финансистов, что когда-то все расцветет и можно кредитовать людей с надеждой, что когда-то они все отдадут», — отметил Селянин.
Эксперт пояснил, что избежать последствий роста потребительского кредитования поможет последовательная сдерживающая политика Центробанка, введению требований по кредитованию со стороны банков, а также развитие российской экономики. При этом Селянин отметил, что выдачу займов «финансово несостоятельным людям» нужно немедленно прекратить.
«Сначала надо реформировать экономику и создавать рабочие места. Тогда у нас не будет остро стоять проблема бедности, а люди смогут обслуживать кредиты или вовсе перестанут их брать», — резюмировал финансист.
Комментарии2
Экономика , Константин Селянин , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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