«Нужен Европе»: почему «Поток» не остановят

«Северный поток — 2» необходим Европе, заявил немецкий экс-министр Рональд Пофалла . Несмотря на все попытки стран Европы помешать строительству газопроводу, он все же будет достроен, однако помехи могут увеличить расходы на строительство и эксплуатацию, считает он. Газопровод уже построен почти на 60%, однако необоснованная задержка с согласованием маршрута в датских водах может привести к срыву сроков строительства и дополнительным издержкам, отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Газопровод «Северный поток — 2» — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта. Такое заявление в интервью Deutschlandfunk сделал бывший министр ведомства канцелера Германии Рональд Пофалла.

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то «Северный поток — 2» просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ»,

По его словам, Европе в ближайшее время понадобятся дополнительные объемы газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта.

При этом, несмотря на попытки европейских стран помешать строительству газопровода, проект будет завершен, считает Рональд Пофалла.

Однако сложности в реализации проекта увеличат расходы на строительство и эксплуатацию «Северный поток — 2».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Помимо «Газпрома» , в его реализации участвуют пять европейских компаний: ENGIE, Shell , Uniper, OMV и WintershallDEA.

По последним сообщениям, в Балтийском море уложено около 1450 км «Северного потока — 2» — около 60% от общей протяженности трубопровода.

Первоначально предполагалось закончить строительство «Северного потока — 2» до 2019 года. Однако из-за Дании строительство может не завершиться в срок.

Так, Финляндия, Швеция и Германия уже дали свое разрешение на прокладку проекта. При этом в Дании до сих пор проходят общественные слушания по третьему маршруту газопровода «Северный поток — 2».

Всего Дания получили три заявки, и ни одну из них пока не согласовала.

Третья заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года.

«Третий вариант маршрута для «Газпрома» является наиболее затратным как по финансовым издержкам так и по времени, и если он будет согласован, то в таком случае пуск трубопровода будет перенесен на вторую половину 2020 года — осложнится все необходимостью проведения экологической экспертизы маршрута, которая займет от 3-6 месяцев, и на прокладку труб уйдет еще 45 дней», — комментировал ситуацию «Газете.Ru» директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Возможная задержка Данией «Северного потока — 2» может обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать, говорил член правления Газпрома Сергей Кузнец.

«У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream 2 AG намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать», — заявлял Кузнец.

Как отмечали ранее опрошенные «Газете.Ru» аналитики, Европа противится строительству проекта из-за ситуации на Украине. По словам экспертов, после пуска в эксплуатацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкого потока» по сути транзит газа через Украину теряет привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу.

При этом в Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной. Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

В «Нафтогазе Украины» также неоднократно заявляли, что газопровод станет энергетической ловушкой для Европы и россияне смогут легко игнорировать демократические правила и диктовать Европе «свои политические прихоти».

Между тем на пресс-конференции в июне журналисты спросили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера , что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.

«Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — пошутил он.

При этом он заверил, что точка невозврата по газопроводу «Северный поток — 2» давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет.