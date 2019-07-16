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Евросоюз сократит кредитование Турции из-за Кипра 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Xu Suhui/XinHua/Global Look Press
Евросоюз намерен в следующем году значительно сократить помощь Турции. Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть кредитную деятельность в этой стране.
Особенно это коснётся кредитов, выдаваемых по государственным проектам. Это ответ ЕС на бурение в водах Кипра, которое ведёт Анкара, говорится в сообщении Совета ЕС. Евросоюз также намерен прекратить переговоры с Турцией по соглашению о воздушном сообщении.
Турция же, напротив, считает, что имеет полное право на месторождение газа, найденного в ИЭЗ Кипра. Сейчас там находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз».
Ранее News.ru сообщал, что Турция планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
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