Плавят и правят

Экономическая турбулентность вернула золоту утраченные позиции — торговые войны, нестабильность на Ближнем Востоке, санкции, Brexit, замедление мировой экономики — все это привело к тому, что золото снова на ходу и пользуется спросом. В период мировой нестабильности золото дает денежным мешкам и простым людям надежду на защиту своего состояния. Ажиотаж вокруг драгоценного металла идет со всех сторон — владельцы золотых активов фиксируют прибыль, в то время как спекулянты подогревают цены, играя на росте котировок. Рост цен отразился даже на простых индийских фермерах, которые понесли свои безделушки в ломбарды. Жажда золотой наживы — в материале «Ленты.ру».

Больше золота

Мировые цены на золото вернулись к рекордным значениям — впервые с 2013 года тройская унция торгуется в районе 1420 долларов, при этом цены продолжают расти. Аналитики связывают рост котировок с геополитической нестабильностью, торговыми войнами и локальными конфликтами, а также снижением темпов роста мировой экономики. В подобных условиях золото является традиционной тихой гаванью, в которой инвесторы со всего мира стараются переждать кризис.

Однако для многих рост котировок — это отличная возможность заработать. Так, аналитики Goldman Sachs утверждают, что рост продолжится, и к концу года котировки взлетят до уровня 1600 долларов за унцию. Американский инвестбанк отмечает, что только в июне запасы фондов, вкладывающих деньги в золотые активы, выросли на 4,9 миллиарда долларов, а, например, запасы биржевого фонда SPDR Gold Shares, на 100 процентов обеспеченные золотом, в начале месяца выросли на 16,44 тонны, или 2,2 процента, что стало максимальным приростом с июля 2016 года.

Ажиотаж вокруг драгоценного металла привлек на рынок спекулянтов. Количество фьючерсных контрактов на золото на бирже Comex выросло в июне на 26 процентов, что стало максимумом за последние два года. По данным Bloomberg, биржевые фонды в 2019 году добавили в свои активы около 86 тонн золота. До конца года Goldman Sachs ожидает увеличения золотых запасов подобных фондов на 800 тонн чистого золота.

Рост цен на золото подстегнуло решение Федеральной резервной системы (ФРС), которая планирует снижать ключевую ставку. Инвесторы и особенно президент США Дональд Трамп ждут от ФРС конкретных шагов стимулирования экономического роста. На текущий момент американская экономика не дотягивает до первичных прогнозов о росте ВВП — виной тому высокая волатильность на рынках, вызванная торговой войной самого Трампа. И главным методом стимулирования является снижение ключевой ставки, что априори давит на доллар и гособлигации США, делая золото инвестиционно привлекательнее.

Снижение процентной ставки автоматически поднимает доходность золотых слитков, которые обычно выигрывают в периоды сверхнизких процентных ставок. В такие периоды золото становится выгоднее облигаций и сберегательных счетов с низкой доходностью. Репутация золота как «надежного убежища» часто делает его эталоном, с которым сравниваются другие более волатильные активы. Причем инвестор все равно будет защищен от резких падений — золото используется в производстве ювелирных украшений и высокотехнологичной промышленности, а значит, спрос на драгметалл будет достаточно стабильным.

Прибежище осторожных

Золото традиционно считается консервативным активом, который пользуется повышенным спросом в периоды экономической нестабильности — этакая тихая гавань бурлящего финансового мира. Так, популярность драгоценного метала резко возросла после мирового финансового кризиса 2008 года, а в конце 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах золото, наоборот, стало падать в цене. Реакция рынка была обусловлена надеждами, что политика нового президента США приведет к росту процентных ставок, укреплению доллара и росту доходности других инвестиций.

Спад продолжался несколько лет, к 2018 году золото потеряло значительную часть своего блеска. Тогда в августе цены впервые более чем за два с половиной года упали ниже психологической отметки в 1200 долларов за тройскую унцию. В 2019 году золото начало восстанавливать свои позиции. Множество надвигающихся политических и экономических катаклизмов, включая торговые войны, растущую напряженность на Ближнем Востоке, Brexit и опасения замедления мировой экономики, заставили инвесторов стремиться к традиционным активам-убежищам.

Раскулачить фермера

Золотая лихорадка 2019 года затронула не только мировые биржи, но и реальный рынок — многие решили воспользоваться моментом, чтобы повыгоднее продать свои украшения и безделушки. Это особенно заметно в азиатских странах, где золото традиционно является важной составляющей семейного богатства. Около трети всех золотых слитков на планете произведены из вторичного золота, то есть переплавленных драгоценностей, монет и прочей утвари. Владельцы ломбардов и крупных компаний, которые специализируются на скупке золота, отмечают увеличение потока клиентов на фоне роста мировых котировок.

«Поток реально большой. Если я вижу, что золото все идет и идет, я буду его покупать, пока поток не начнет падать», — рассказывает геммолог Тобина Кан, владелец House of Kahn Estate Jewelers компании, специализирующейся на скупке золота.

По ее словам, в июне компания нарастила скупку золота у населения в два раза.

Ярчайший пример — Индия, население которой традиционно считается главным потребителем драгоценного металла. Рост цен заставил многих жителей страны бежать в ломбарды. По словам Сурендры Мехты, секретаря Индийской ассоциации ювелиров (IBJA), покупки лома в стране за первый квартал этого года достигли 25 тонн чистого золота — против 14,1 тонны годом ранее. Мехта объясняет, что многие индийцы торопились продать свои резервы, пока цены были на пике, считая, что они не продержаться долго.

Главными держателями золотых украшений в Индии являются фермеры и храмы, на них приходится около 24 тысяч тонн золота в стране. Высокий спрос на золото в Индии обусловлен тем, что во многих штатах это единственная твердая валюта, особенно для формирования заначки на черный день (на эти цели приходится около двух третей золотого запаса).

Например, сейчас много золота продают фермеры из штата Махараштра — они столкнулись с задержками выплат за урожай сахарного тростника, поэтому распродают свои резервы. На начало 2019 года производители сахара задолжали индийским поставщикам тростника 200 миллиардов рупий (2,8 миллиарда долларов). В итоге местные ломбарды оказались переполнены клиентурой, а привычные магазины, наоборот, ждут своих покупателей.

«Потребители хотят продавать, пока цены не пошли вниз. Продают не только украшения, но и монеты и слитки», — рассказывает Ашок Джайн, оптовый продавец золота из Мумбая, который скупает у населения старые ювелирные изделия.

Он уточнил, что многие стали обмениваться ювелирными изделиями, поскольку не могут позволить себе совершать свадебные покупки по текущим ценам.

Однако индийские тенденции немного отличаются от общемировых. По словам Джина Фурмана, генерального директора компании Empire Gold, занимающейся переплавкой золота, активность покупателей золота по всему миру к лету 2019 года достигла максимума с 2011 года, когда цены на драгоценный металл поставили абсолютный рекорд — 1773 доллара за унцию.

Золото элит

Вложить деньги в золото можно несколькими способами: купить акции соответствующего биржевого фонда, приобрести золотые монеты или слитки, которые будут храниться в банке, или купить золотые украшения. В то время как одни сдают ценности на переплавку, чтобы заработать на росте цен, другие, напротив, предпочитают вложения именно в ювелирные изделия. Таким образом нестабильность мировой экономики подстегнула и ювелирную промышленность, совокупный объем которой в мире к 2020 году достигнет 300 миллиардов долларов.

Одной из первых компаний в Европе, которая стала предлагать золотые украшения именно в качестве инвестиций, является Menē, среди основателей которой Диана Видмайер Пикассо — внучка известного художника Пабло Пикассо . Menē продает ювелирные изделия из 24-каратного золота и платины ручной работы, разработанные внучкой художника.

Изделия продаются на 20 процентов дороже стоимости необработанного золота. У покупателей Menē есть возможность отслеживать цену своей коллекции в режиме онлайн. За доплату в 10 процентов клиенты могут перепродать свой предмет, обменять его на другой или расплавить и превратить в нечто новое. Оригинальную бизнес-модель компания позаимствовала из восточной традиции.

«В Индии и Китае ювелирные изделия продаются с очень небольшой наценкой, и в основном это чистый металл. Здесь, на Западе, продают 18 каратов, 14 каратов — это химические сплавы, созданные человеком», — говорит Пикассо, отмечая, что владельцы таких изделий получают химические сплавы из золота, цинка, серебра, меди и никеля.

Эти сплавы оцениваются максимум в 18 карат, а значит, золота в них максимум на 75 процентов. Пикассо уверена, что это ничтожно мало, и это неестественный продукт, в отличие от их товара.

Главные конкуренты Menē ожидаемо расположены в Азии.

«На Востоке есть гигантские компании с многомиллиардной рыночной капитализацией. Они специализируются на продажах золота в 24 карата с премией не более 10-20 процентов. Если вы покупаете у них драгоценности на 500 долларов, то можете быть уверены, что около 400 долларов вы потратили на чистое золото», — объясняет логику Пикассо.

Очередной скачок цен на золото частично доказывает цикличность экономики: в эпоху экономической и политической турбулентности инвестиционным фондам и отдельным гражданам необходим простой и понятный финансовый инструмент. Золото по-прежнему остается фактически безальтернативным вариантом сбережения средств в период финансового шторма. Правда, в последние годы популярность набирает «электронное золото» — криптовалюта, однако говорить о ее полноценной конкуренции с чистым золотом пока не приходится.