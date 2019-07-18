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Общий долг Китая оказался в два раза выше госдолга США 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Показатель общего долга Китая вырос до 303 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на фоне усиления поддержки замедлившейся экономики, передает Reuters.
Отмечается, что китайское правительство стремилось сдержать корпоративный долг с помощью ограничения теневого банкинга. В результате это поспособствовало сокращению долга в нефинансовых секторах, однако в других отраслях заимствования, наоборот, выросли.
Так, общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15 процентов от общемирового долга. В то же время отмечается рост уровня задолженности по всему миру.
Ранее сообщалось, что рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет. Основной причиной замедления стала торговая война Вашингтона и Пекина.
В феврале госдолг США достиг исторического максимума в 22,012 триллиона долларов. По прогнозам, к 2049 году он вырастет до 144 процентов ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны.
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Экономика , Видео , Reuters
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