Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России

"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — пояснил Герус в Facebook.

Он отметил, что с 1 августа спецпошлина на дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября — 4%; на сжиженный газ — 1,75% и 3%, соответственно.