Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на поставки дизельного топлива и сжиженного газа, поступающих по газопроводам. Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — пояснил Герус в Facebook.
Он отметил, что с 1 августа спецпошлина на дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября — 4%; на сжиженный газ — 1,75% и 3%, соответственно.