Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.01
$
63.18
70.81
70.85
Прогноз
22.07 – 29.07
$
63.90
71.95
Индексы и котировки Brent
62.52
+0.10 Золото
1445.60
–0.01 РТС
1349.76
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
18.07
1.1277
+0.0052
05.07
1.1225
15.07
04.07

США ужесточили санкции против Ирана 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Вашингтон ввел новые санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний. Об этом заявили в Министерстве финансов США, передает РИА Новости.
Четыре человека связаны с Иранской компанией центрифужных технологий, занимающейся разработками в сфере обогащения ядерного топлива.
В черный список попали четыре компании из Китая, еще одна располагается в Бельгии. По утверждению агентства, они имеют отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, экспорту и импорту.
24 июня США приняли новый пакет антииранских санкций, направленных в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. По заявлению президента США Дональда Трампа, меры связаны с тем, что иранская сторона сбила американский беспилотник, «хотя ограничения были бы введены и без этого инцидента». В Тегеране этот шаг Вашингтона назвали «концом дипломатии».
В тот же день американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. До этого советник иранского президента Хесамоддин Ашна сообщал, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.
Последние новости
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе Путин ответил на предложение Лукашенко
Комментарии
Экономика , Али Хаменеи , Брайан Хук , Дональд Трамп , Казначейство США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-президент США станет миллионером благодаря пенсии
В Минфине оценили идею о налогах на пальмовое масло
Бедным россиянам найдут жилье47
Крах Netflix: капитализация компании упала на $15 млрд
Кому Зеленский простит плату за коммуналку6
Видео
01:24
«Палки в колеса»: кто срывает «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:57
Украина обложила пошлинами газ и топливо из России
Экономика
10:24
Удар из-за океана: Вашингтон атакует рубль
Рынки Статьи
00:58
Россиян решили защитить от «опасного» масла
Экономика
01:10
Жуткий сценарий: определен день обвала рубля
Рынки Статьи
04:16
Каким будет курс рубля к августу
Рынки
00:38
Китай задумал потеснить доллар
Рынки
02:16
В Грузии признали зависимость от России
Экономика
01:31
Продажу алкоголя в жилых районах запретят
Экономика
03:11
Миру грозит новая война
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение