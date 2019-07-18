США ужесточили санкции против Ирана

Вашингтон ввел новые санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний. Об этом заявили в Министерстве финансов США , передает РИА Новости.

Четыре человека связаны с Иранской компанией центрифужных технологий, занимающейся разработками в сфере обогащения ядерного топлива.

В черный список попали четыре компании из Китая, еще одна располагается в Бельгии. По утверждению агентства, они имеют отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, экспорту и импорту.

24 июня США приняли новый пакет антииранских санкций, направленных в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи . По заявлению президента США Дональда Трампа , меры связаны с тем, что иранская сторона сбила американский беспилотник, «хотя ограничения были бы введены и без этого инцидента». В Тегеране этот шаг Вашингтона назвали «концом дипломатии».