Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.00
$
63.05
70.76
70.93
Прогноз
22.07 – 29.07
$
63.50
73.27
Индексы и котировки Brent
62.70
–0.21 Золото
1437.25
–0.02 РТС
1356.66
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
19.07
1.1224
–0.0005
07.07
1.1229
16.07
05.07

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Ожидается, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек. При этом в январе-июне 2019 года этот показатель был равен 92 тысячам.
Отмечается, что потребуется дополнительно 2,6 миллиарда рублей в год для выплаты пособий по безработице. Всего на них придется предусмотреть 54,3 миллиарда рублей ежегодно.
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице останутся прежними — в размере 1,5 тысячи и 8 тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице составит 11 280 рублей.
Ранее сообщалось, что около 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов.
Последние новости
Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17 Дания покорится «Северному потоку-2» Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли
Экономика , Видео , Минтруд , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию не пустили грузинские персики
«Газпром» проиграл в войне с «Нафтогазом»272
Европа узрела опасность в «Северном потоке-2»
Катастрофа в делах: в Boeing подсчитали потери1
Россию предупредили о кризисе по американскому сценарию2
Видео