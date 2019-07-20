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S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 46 минут назад
Фото: Reuters
Суверенный кредитный рейтинг России подтвержден на уровне «BBB–», сообщает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Прогноз «стабильный», передает ТАСС.
При этом S&P в течение двух лет может «предпринять негативное действие», если будут усилены антироссийские санкции, касающиеся энергетических госкомпаний или важных для страны банков, а также «вторичного рынка суверенных долговых обязательств».
Российский Минфин рассчитывает, что агентство сочтет стабильные макроэкономические условия достаточным основанием для повышения рейтинга в будущем.
Standard & Poor’s повысило рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB–» в начале 2018 года.
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