S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Суверенный кредитный рейтинг России подтвержден на уровне «BBB–», сообщает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Прогноз «стабильный», передает ТАСС.

При этом S&P в течение двух лет может «предпринять негативное действие», если будут усилены антироссийские санкции, касающиеся энергетических госкомпаний или важных для страны банков, а также «вторичного рынка суверенных долговых обязательств».

Российский Минфин рассчитывает, что агентство сочтет стабильные макроэкономические условия достаточным основанием для повышения рейтинга в будущем.

Standard & Poor’s повысило рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB–» в начале 2018 года.