Минус лари и цинандали: цена конфликта с Россией

Грузинский лари продолжает слабеть. Валюта пробила новый исторический минимум по отношению к американскому доллару, опустившись до отметки в 2,91. Лари обесценивается на фоне охлаждения отношений с Россией, которое ударило по экономике страны.

Курс доллара США по отношению к грузинской национальной валюте — лари составил 2,9171. Это новый исторический минимум.

Такой обменный курс грузинской валюты на пятницу, 26 июля, установил Национальный банк Грузии. Информация была опубликована на сайте регулятора.

В коммерческих банках и пунктах обмена в настоящее время лари можно обменять на доллар по курсу 2,96, отмечает ТАСС. В четверг, 25 июля, доллар стоит 2,9010 лари.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявлял в среду, 24 июля, что в стране плавающий обменный курс, передает ТАСС. По его словам, маленькая по размерам экономика республики зачастую подвергается влиянию шоков извне.

Несмотря на это, обесценивание носит краткосрочный характер, а в скором будущем валюта должна стабилизироваться, заверял глава регулятора.

Одна из причин падения — новые данные о сокращении туристического потока. По информации компании экономических исследований TBC Research, данные которых приводила газета «Известия», количество посетивших Грузию россиян сократилось на 21,4% в течение первой недели после введения запрета на авиасообщение между странами.

При этом на фоне обесценивания лари в Тбилиси также рекордно выросли цены на бензин.

Так, операторы грузинских автозаправочных станций (АЗС) подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри ($0,02). Так, бензин марки Regular (Аи-92) в сетях АЗС Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари (0,86 доллара) за литр, сейчас же его цена — 2,54 лари (0,88 доллара).

Также ожидается, что вслед за бензином подорожают и продукты питания в стране — как минимум на 8-10%.

Обесцениваться грузинская валюта стала на фоне конфликта с Россией, который до сих пор продолжается и приводит к сокращению объема туристов, въезжающих в страну.

Напомним, 20 июня Тбилиси охватили протесты. Поводом для гнева грузин послужило участие российского делегата в сессии Межпарламентской ассамблеи православия — депутата Госдумы Сергея Гаврилова , который занял кресло спикера парламента Грузии.

Это и вызвало волну негодования среди жителей страны. Протестующие в Тбилиси выкрикивали различные лозунги, а также указывали на то, что Гаврилов — «оккупант» и участвовал в конфликте в Абхазии. Гаврилов отрицал эту информацию.

21 июня президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Указ Путина был обнародован после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить $750 млн, заявлял ранее на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили

«Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари (около $750 млн)», — цитировал отельера Sputnik Грузия.

С начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили $1,1 млрд — 33% от расходов всего турпотока в Грузии.

Эти новости в результате привели к ослаблению курса грузинского лари.

25 июня курс лари первый раз после этих событий рекордно обвалился. Доллар стоил 2,83 лари, что на тот момент составляло максимум за всю историю существования грузинских денег со времен развала СССР.

Хотя сначала в Тбилиси не признавали связь обвала валюты с внешнеполитическими событиями, однако позднее все-таки признали.

В конце июня Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов. Резкое снижение курса выполняет роль нивелирующего шок механизма, поясняли в регуляторе. В Нацбанке предполагали, что этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.

«На падение курса лари повлияла информация из России», — заявляли в грузинском ЦБ . Еще один антирекорд лари установил 10 июля. Тогда лари достиг отметки 2,90 за доллар.

При этом в июле российская Госдума попросила правительство представить президенту предложения по ответным экономическим мерам на провокации в Грузии.

Однако президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу». Оскорбления в свой адрес он назвал «производными от политики».

Он также отметил, что не видит необходимости возбуждать против оскорбившего его ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» уголовное дело. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал Путин.

При этом несмотря на намеки со стороны Москвы на потепление отношений, пока что о возобновлении авиасообщения с Грузией официальных заявлений не поступало.