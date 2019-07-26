Возвращать налог будут еще в одном регионе России

С 26 июля 2019 года система возврата налога на добавленную стоимость — tax free — будет применяться на территории 13 регионов России. В список внесли еще один регион — Новгородскую область. Система здесь будет работать в Великом Новгороде. Так интуристам будет проще вернуть НДС с покупок в России.

Изменения утверждены постановлением правительства России от 09 июля 2019 года N 871. С инициативой расширить список регионов выступил Минпромторг

Помимо Великого Новгорода, в перечень мест, где расположены магазины, работающие по tax free, добавили еще несколько притягательных для туристов объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве в перечень включены деревня Лапшинка и Ходынский бульвар, где расположены крупные торговые центры. В Санкт-Петербурге пилот распространяется теперь на всю улицу Большая Конюшенная, где немало бутиков. Ранее в системе участвовал только крупнейший универмаг города — Дом ленинградской торговли.

Пилотный проект по внедрению в России системы tax free работает с прошлого года. До последнего времени в нем участвовали города, принимавшие чемпионат мира по футболу 2018 года, — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Сочи, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, а также Московская область. Великий Новгород добавили в список как один из самых привлекательных для туристов городов.

Как считают в Минпромторге, обновленный формат системы tax free позволит достичь качественного удовлетворения потребности туристов и позитивно отразится на динамике товарооборота. Будут расти покупки дорогостоящих товаров и увеличится доля туристических расходов.