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Безработица установила абсолютный рекорд в истории России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень безработицы в России упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом, показатель безработицы в стране обновил свой исторический минимум. До этого рекорд составлял 4,5 процента — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.
Отмечается, что в июне в России насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента.
Численность трудоспособного населения за три последних месяца наоборот выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.
Ранее в Роструде сообщили, что Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России. На втором месте оказалась Чечня, на третьем — Дагестан.
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Экономика , Росстат , Роструд
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