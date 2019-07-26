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ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров Банка России назначил замдиректора Департамента страхового рынка Банка России Светлану Никитину уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, кредитных организаций и МФО, а также кредитной кооперации.
С 1 июня обращение к финансовому омбудсмену до суда обязательно по моторному страхованию, с 28 ноября оно будет обязательным для всех видов страхования. Присоединение к системе рассмотрения споров с участием омбудсмена станет обязательным для МФО с начала 2020 года, для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и НПФ с начала 2021 года. При этом в добровольном порядке участники рынка могут присоединиться и ранее этих сроков.
Помимо главного финансового уполномоченного Юрия Воронина, до сих пор был назначен только один уполномоченный в сфере страхования — Виктор Климов.
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Экономика , Компании , Юрий Воронин , Виктор Климов , Светлана Никитина , Центральный банк России
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