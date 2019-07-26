«Очевидная дискриминация»: «Севпоток — 2» довели до суда

Оператор проекта «Северный поток -2» подал иск в Европейский суд. Компания просит аннулировать поправки к Газовой директиве. Они вредят не только строительству «Северного потока — 2», но и подрывают возможности рынка ЕС привлекать инвестиции, отмечают в Nord Stream 2 AG. Эксперты считают, что оспорить поправки к Газовой директиве действительно возможно. Проект, возможно, не успеют завершить до конца 2019 года, однако «Северный поток — 2» в любом случае будет запущен, отмечают аналитики.

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», предполагающего строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, обратилась с иском в Европейский суд, в котором просит отменить дискриминационные меры против газопровода. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

«25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС общей юрисдикции. Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта «Северный поток ‑— 2» условия», — говорится в сообщении.

В Nord Stream 2 AG считают, что поправки к Газовой директиве вредят не только «Северному потоку — 2».

«Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью»,

— приводятся в релизе слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига

Напомним, в мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут и «Северный поток — 2 ». Согласно документу, новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа («анбандлинг»).

Согласно им, также к к мощностям трубы должны быть в теории допущены третьи участники еврорынка.

«При этом все понимали, принимая эти поправки, что допущен к прокачке газа фактически никто не будет, поскольку, согласно концепции проекта «Северный поток — 2», газ в российский конец трубы может быть запущен только «Газпромом» , так как он является единственным обладателем права на экспорт топлива», — говорил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

То есть в силу того, что по нормам Третьего энергопакета ЕС 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, то это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой, высказывали они опасения.

Это создаст проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости, поясняли аналитики.

Однако в Еврокомиссии упорно заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на «Северный поток — 2».

Как поясняет Александр Пахомов , директор Фонда развития права и медиации ТЭК, к подаче искового заявления оператор «Северного потока — 2» шел достаточно давно.

Так, еще в апреле стало известно о том, что компания готова отстаивать свои интересы в суде в случае, если к ней будут применяться дискриминационные меры в соответствии с новыми требованиями Газовой директивы.

«Требование о предоставлении газотранспортной инфраструктуре трубопроводов, ведущих из третьих стран по территории стран ЕС конкурентам, применяется с исключениями. В частности, не распространяется он на уже реализованные проекты. С позиции оператора по отношению к участку газопровода, расположенному в Германии, применение новых норм Газовой директивы необоснованно, поскольку на момент вступления в силу изменений, проект уже был фактически завершен и готов к эксплуатации, следовательно, не может быть отнесет к новым проектам», — поясняет эксперт.

И действительно в случае с Nord Stream 2 начало реализации проекта и заключение соглашений происходило в условиях действия других норм, и инвесторы не могли знать о том, что реализуемый ими газопровод может быть использован конкурентами, говорит Пахомов.

Находящийся в юрисдикции ЕС спорный участок газопровода также был официально завершен на момент вступления в силу новых норм, что, опять же, в отсутствие четкого закрепленного определения того, какие газопроводы можно считать старыми, дает основания считать, что новые требования на него не распространяются, резюмирует аналитик.

При этом ранее британская газета Financial Times писала, что оператор газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2, готовит план обхода ограничений. По данным FT, оператор продумывал создание отдельной компании под строительство оставшегося участка в 50 км. Этот небольшой участок подчинялся бы правилам ЕС, а вся остальная часть «Северного потока — 2», которая составляет почти 1200 км по дну Балтийского моря, осталась бы вне европейской юрисдикции.

Впрочем, если Газовую директиву можно будет оспорить или обойти, то проблему с Данией решить сложнее.

Проект уже давно получил одобрение на прокладку в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. По последним сообщениям, в Балтийском море уложено около 60% от протяженности трубопровода. Однако реализовать оставшуюся часть проекта может не удастся до конца 2019 года. Дело в том, что Копенгаген получил три заявки на согласование маршрута, но ни одну не согласовал.

Однако, если построить в срок газопровод не удастся, то помешать его завершению в целом ничто не в силах — ни новые нормы Газовой директивы, ни затягивание с согласованием заявки Данией, говорят эксперты.

Из трех маршрутов датские власти просто должны будут уже выбрать один. При этом возможная задержка Данией «Северного потока — 2» может обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать, заявлял ранее член правления «Газпрома» Сергей Кузнец.

«Северному потоку — 2» уже ничто не помешает. Причина довольно банальна — деньги. В проект вложено более 70% от общей стоимости и он уже построен больше чем на половину. В совокупности с личным интересом к реализации проекта ряда европейских стран во главе с Германией это дает основание полагать, что проект будет реализован с вероятностью близкой к 100%. Возможно лишь некоторое смещение сроков из-за позиции ряда стран (в первую очередь — Дании) и получения всех разрешений от Еврокомиссии», — резюмирует эксперт.