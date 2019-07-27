«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону

Ответ на глупость: Трамп пригрозил Франции налогом на вино

США и Франция обменяются налоговыми «любезностями». Недавно Франция ввела трехпроцентный налог на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon Google , несмотря на просьбы США не делать этого.

Трамп заявил, что вводить налоги на американские компании — это прерогатива властей США, теперь он пообещал ввести налог на французское вино, пишет РИА Новости.

«Они поступили неправильно, что ввели этот налог. Это мы должны вводить налог (на американские компании). Я им говорил:

"Не делайте этого. Если вы это сделайте, я введу налоги на ваше вино"… Мы сейчас над этим работаем», — сказал он, не исключив, что налог коснется не только вина.

Ответные меры «на глупость» президент США анонсировал еще в пятницу. Он также написал в своем Твиттере, что всегда придерживался мнения, что американское вино лучше французского.