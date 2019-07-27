«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону

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Ответ на глупость: Трамп пригрозил Франции налогом на вино 

Рамблер 2 часа назад
США и Франция обменяются налоговыми «любезностями». Недавно Франция ввела трехпроцентный налог на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google, несмотря на просьбы США не делать этого.
Трамп заявил, что вводить налоги на американские компании — это прерогатива властей США, теперь он пообещал ввести налог на французское вино, пишет РИА Новости.
«Они поступили неправильно, что ввели этот налог. Это мы должны вводить налог (на американские компании). Я им говорил:
"Не делайте этого. Если вы это сделайте, я введу налоги на ваше вино"… Мы сейчас над этим работаем», — сказал он, не исключив, что налог коснется не только вина.
Ответные меры «на глупость» президент США анонсировал еще в пятницу. Он также написал в своем Твиттере, что всегда придерживался мнения, что американское вино лучше французского.
Экономика , Видео , Amazon , Google , РИА Новости
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