«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону

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США готовятся ввести налог на французское вино 

РИА Новости 31 минуту назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на французское вино.
Франция ранее ввела налог в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google сообщило агентство Bloomberg.
"Они поступили неправильно, что ввели этот налог. Это мы должны вводить налог (на американские компании). Я им говорил: "Не делайте этого. Если вы это сделайте, я введу налоги на ваше вино"… Мы сейчас над этим работаем", — заявил Трамп журналистам в пятницу.
Он добавил, что помимо вина "это может быть что-то еще".
"Это налоги в ответ (на действия Франции)", — подчеркнул Трамп, добавив, что о решении будет скоро объявлено.
Ранее в пятницу Трамп пригрозил ответить на новый налог, введенный во Франции в отношении цифровых компаний и известный как "налог на Google".
"Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость (президента Франции Эммануэля) Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", — писал он в Twitter.
Позднее Белый дом добавил в своем комментарии, что "Соединенные Штаты глубоко разочарованы решением Франции ввести налог на цифровые услуги за счет американских компаний и рабочих, односторонняя мера Франции направлена на инновационные американские технологические компании, которые предоставляют услуги в уникальных секторах экономики".
По версии Белого дома, этот шаг Франции демонстрирует отсутствие у нее приверженности успешному результату в продолжающихся переговорах стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).
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Комментарии40
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Amazon , ОЭСР , Google , Bloomberg
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