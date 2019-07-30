Бедность одолевает Россию

В начале текущего года бедных в России стало больше. В январе — марте численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,9 млн человек (14,3% населения), подсчитали в Росстате . В тот же период 2018 года их было 20,4 млн (13,9% населения).

В самом ведомстве рост уровня бедности объясняют исключительно опережающим повышением прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. Так, прожиточный минимум поднялся на 7,2% (с 10 038 рублей в I квартале 2018 года до 10 753 руб. в I квартале 2019-го), а цены увеличились на 5,2% в годовом выражении. Если бы оба индикатора росли соразмерно, доля населения за чертой бедности осталась бы неизменной, считают в Росстате.

Специалисты ведомства также подчеркивают, что корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда учитываются все сезонные и годовые выплаты, и прочие формы доходов. А квартальные оценки носят оперативный характер и подвержены серьезным сезонным колебаниям. При этом первый квартал традиционно является самым «слабым» по доходам — зима, начало года, затяжные праздники.

Согласно официальной статистике, по итогам 2018 года за чертой бедности в России оказались 18,9 млн граждан (12,9% населения). В 2019 году по плану кабинета министров уровень бедности должен снизиться до 12%. А к 2024 году правительство должно уменьшить его до 6,6% — такая цель заложена в новых майских указах президента.

Конец года покажет

Делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно, соглашается с аналитиками Росстата директор центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ Георгий Остапкович . В 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов превышал 15%, а потом снова опускался ниже этой цифры, напоминает он.

«Уровень бедности всё же определяется доходами за год, а не за один квартал. И в прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3−4 года. За год около двух миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя ещё в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%", — перечисляет аналитик.

Незначительное, но всё же улучшение ситуации, по его словам, наблюдается и с возможностями домохозяйств. Например, уменьшилось число семей, испытывающих сложности даже с оплатой коммунальных услуг, незначительно увеличилось число семей, которые обладают достаточным достатком для текущих трат.

Статистические игры

Квартальная разница в оценках бедности действительно колоссальна, и повышение минимального размера оплаты труда положительно отразилось на положении именно малоимущих граждан, признает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Но данные того же Росстата по другим макроэкономическим показателям не дают поводов для оптимизма, добавляет он.

Экономика замедляется, реальные доходы населения снова падают — за первое полугодие на 1,3% в годовом выражении (на 2,5% в I квартале и на 0,2% во II квартале). Всплеск инфляции в конце прошлого — начале текущего года тоже никак не мог привести к снижению количества бедных.

В целом все это говорит о том, что экономическая ситуация в России не улучшается. И сезонность в данных условиях не способна оказать существенного влияния на уровень бедности, полагает эксперт, а цифра в 2 млн человек вполне укладывается в статистическую погрешность. Особенно если учесть, что как минимум 10−15 млн россиян вообще находятся в серой зоне, и неизвестно, на что они живут, сколько получают.

Кроме того, официальная статистика учитывает доход отдельных граждан, а не домохозяйств, напоминает эксперт. Между тем, если человек получает зарплату в 35 тысяч рублей, но у него дома беременная жена в декрете и один, а то и два ребенка, по сути, он уже за чертой бедности. Так что на самом деле уровень бедности в России гораздо выше, уверен аналитик.

По его словам, говорить о некотором положительном тренде можно будет лишь тогда, когда численность малоимущих граждан сократиться хотя бы до 15 млн человек.

«Но без устойчивого роста экономики и реальных доходов населения переломить ситуацию не удастся. Получится некий тяни-толкай: в каком-то квартале мы будем видеть рост этих показателей, в каком-то — ухудшение», — прогнозирует он.

Пока эксперт не видит никаких предпосылок к тому, чтобы выполнить указ президента о снижении уровня бедности, при условии сохранения той же методологии расчета, без каких-либо подтасовок. Ничто не говорит о том, что принимаются какие-то решения по кардинальному улучшению материального положения россиян, не слышно о реальных увеличениях социальных выплат, о переходе к адресному субсидированию малоимущих слоев населения. Не обозначены конкретные инструменты и способы борьбы с бедностью, в частности, в рамках соответствующего нацпроекта.

На фоне ухудшения экономической ситуации и видимого отсутствия реальной программы действий у правительства говорить о кардинальном снижении числа бедняков в России не приходится, констатирует Ордов. Все остальное — сиюминутное.