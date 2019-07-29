Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля

С начала января рубль укрепился к доллару почти на десять процентов и на одиннадцать — к евро. Это лучший результат среди валют развивающихся экономик. На курс не повлияли ни колебания цен на нефть, ни угрозы американских санкций. Приближается август — традиционно сложный месяц для российской денежной единицы. Чего ждать от рубля в последний месяц лета — в материале РИА Новости.

Новая реальность

В первом полугодии рубль показал лучшую динамику среди 36 основных мировых валют — не только развивающихся стран. В июле вернулся к многомесячным максимумам по отношению к валютной корзине. Как поясняют аналитики компании "БКС Брокер" , это прежде всего результат высокого спроса на российские долговые бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ).

Доходность российского долга намного превышает ставки и на развивающихся, и на развитых долговых рынках. Это стимулирует приток зарубежных средств, которые конвертируются в рубли для покупки ОФЗ, что, в свою очередь, способствует укреплению отечественной валюты.

Впереди август, а в этом месяце рубль за последние 20 лет дешевел почти в 70% случаев. Однако на этот раз, по мнению большинства экспертов, никаких неприятностей не будет: существенных проблем для российской денежной единицы пока не предвидится.

Рубль поддерживают и решения, и намерения ведущих центральных банков. Так, американский и европейский ЦБ готовятся к изменению монетарной политики. Европейский по итогам июльского заседания сохранил процентные ставки прежними, но указал на возможность пересмотра этой позиции уже в сентябре. Евро отреагировал на такое известие достаточно бурно и впервые с марта прошлого года опустился ниже 70 рублей.

"Это станет новой реальностью августа. Вполне ожидаемое событие, возвращающее нас в лето 2017 года", — отмечает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари".

Поддержка от ФРС

Более решительных действий ждут от Федеральной резервной системы: 31 июля американский регулятор, скорее всего, снизит ставку — впервые за десять лет.

Информация о предстоящем смягчении кредитно-денежной политики уже послужила одним из основных факторов ослабления доллара с почти 70 рублей к нынешним 62-63 рублям. Cнижение ставки окажет дополнительную поддержку российской валюте.

"Если ключевые ставки в Европе и США уменьшатся, капитал начнет искать более доходные инструменты. Пока российский ЦБ не собирается отказываться от умеренно жесткой политики, что предполагает сохранение высокой доходности рынка ОФЗ", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.

В то же время некоторые эксперты указывают, что наметившийся переход ЦБ к более нейтральной политике снижает спрос на российский долг.

"Активность иностранцев в секторе ОФЗ уменьшилась, число размещений сократилось, но пока эта тенденция не набрала обороты", — говорит Андрей Верников, директор по аналитике ИК "Церих кэпитал менеджмент".

По его мнению, решение Банка России снизить ставку на 0,25 процентного пункта ожидали на рынке — и на рубле это никак не отразится. Тем не менее, добавляет Бодрова, рынок ОФЗ теперь менее привлекателен для "горячих денег".

"Ориентировочно в августе, несмотря на всю его "так себе репутацию" для российской валюты, доллар останется в пределах 62-64 рублей, может быть, попробует подняться к 64,5-65. Диапазон евро — 69,5-73 рубля", — прогнозирует Бодрова.

Обвала не предвидится

Что касается нефтяных цен, от которых по-прежнему существенно зависит российская валюта, — сюрпризов эксперты не ждут. Шансы того, что котировки нефти марки Brent упадут в августе ниже 59 долларов за баррель, невелики, следовательно, и рублю опасаться нечего.

При нефти на текущих уровнях — плюс-минус десять процентов — у рубля нет поводов для резких движений.

"Если котировки сдвинутся к нижней прогнозной границе, Минфин сократит покупку валюты в рамках бюджетного правила, а если к верхней, приток валюты сам обеспечит необходимый баланс на рынке", — объясняет Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Наконец, рубль поддержат хорошие фундаментальные показатели — положительные сальдо торгового и платежного балансов, а также профицитный бюджет, который рассчитан при цене нефти 40 долларов за баррель.