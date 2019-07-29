Предъявите ваш чип: что не так с электронными паспортами

Каждый третий россиянин не хочет перехода на электронные паспорта. Они не слишком надежны, и не везде их смогут принять, не говоря уже о возможной утечке данных владельца. Тем не менее, с 2022 года власти намерены прекратить выдачу бумажных паспортов.

Более трети россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта, свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник исследования ВЦИОМ . Претензий к электронным паспортам не мало.

Около 22% опрошенных считают электронные удостоверения личности ненадежными, еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в системе и базе данных.

Еще 4% россиян опасаются утечки данных третьим лицам и потери самого паспорта.

Кроме того, 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться новым документом.

Согласно результатам опроса, 85% респондентов знакомы с предложением ввести электронные документы. При этом 31% россиян положительно отнеслись к указанной инициативе властей. «Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ.

Паспорт, как банковская карта

В электронном паспорте россиянам, судя по опросу ВЦИОМ, нравятся универсальность, долговечность и практичность.

Наиболее полезными функциями респонденты назвали возможность использовать новый паспорт в качестве банковской карты (71%), хранить несколько документов в одном (69%).

Привлекает и возможность подписывать и отправлять документы в государственные органы и учреждения без личного присутствия (68%) и голосовать на выборах (62%).

Наименее полезными функциями россияне сочли все то, что связано с возможностью ведения бизнеса.

Например, возможность открытия счета индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью (47%), нотариальное заверение электронных документов (53%) и заключение договоров в электронном виде (52%).

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов продемонстрировал образец электронного удостоверения личности гражданина РФ. Как отметил чиновник, паспорт будет иметь голографические изображение и российскую криптографию, обладать QR-кодом и возможностью бесконтактного чтения.

Также он отметил, что в документ включат информацию с ФИО, дату и место рождения, данные о проживании, СНИЛС, ИНН гражданина.

Срок действия электронного паспорта россиянина составит 10 лет.

Реализация проекта по выдаче электронных паспортов стартует в 2020 году в Москве, заявил Акимов.

В 2022 году бумажные паспорта перестанут выдавать. При этом принудительной кампании по замене бумажных паспортов на электронные проводиться не будет, обещают чиновники.

Акимов также отмечал, что окончательное решение по дизайну электронного паспорта примут летом. «Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура», — добавил Акимов.

Гознак выступил с предложением изготовить электронный документ в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также отпечаток пальца и электронная подпись.

В будущих электронных паспортах россиян обязательно будут находиться чипы нового поколения.

По словам главного конструктора НИИМЭ Александра Кравцова, новый чип на паспортах будет очень быстрым.

Как отмечается, чип в паспорте будет выполнять роль хранителя сведений.

Авто тоже переведут в цифру

Электронные паспорта смогут собирать в документе вдвое больше информации, чем в настоящее время. Если заграничные паспорта на данный момент вмещают до 72 килобайт данных, то будущие документы — до 144 килобайта.

Также есть большая вероятность, что чипами оснастят не только паспорта, но и другие документы россиян, например, водительские права. Еще в октябре прошлого года власти сообщили, что вступают в силу новые правила госрегистрации автомобилей.

По новым правилам разрешено ставить на учет автомобили с электронными ПТС, которые станут обязательны для новых машин с 1 ноября 2019 года. При этом бумажные ПТС, которые были выданы ранее, будут действовать бессрочно — их можно будет поменять на электронные по желанию владельца.

Также будет упрощена процедура согласования замены двигателя на машине. В случае его замены на идентичный мотор владельцы автомобилей не будут обязаны ехать в ГИБДД для регистрации. Инспекторы ДПС теперь не будут сверять на дорогах номер мотора, так как он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель не должен возить вместе с собой.

Новые правила также предусматривают, что если у транспортного средства несколько собственников, то при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить лично письменное заявление в ГИБДД или предоставить будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Помимо этого по новым правилам можно ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и с использованием временного удостоверения личности.