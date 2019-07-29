На Украине потребовали санкций за Крымский мост

Представитель президента Украины Антон Кориневич, занимающийся вопросами Крыма, призвал привлечь международные компании к ответственности из-за Крымского моста. Об этом сообщает «Сегодня».

По словам чиновника, власти Украины могут внести в законодательство Украины «определенные изменения», чтобы наказать «определенные иностранные компании», которые участвовали в строительстве.

«Возможно, [мы должны внести изменения] о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи», — подчеркнул Кориневич.

Мост через Керченский пролив открыли для автомобилей 15 мая 2018 года. Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста намечен на 9–10 декабря 2019 года.

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста, а Украина внесла в свой санкционный список 19 компаний, связанных со строительством.

Санкции ЕС подразумевают заморозку активов компаний на территории ЕС, а также запрещают зарегистрированным в Евросоюзе физлицам и организациям предоставлять им финансирование.

Украинские санкции включат блокировку активов, ограничение торговых операций и другие меры.